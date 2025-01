Luxair commande deux Embraer E195-E2 supplémentaires

Article publié le 3 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie luxembourgeoise a maintenant un total de six E195-E2 en commande.

Luxair, la compagnie nationale du Grand-Duché de Luxembourg, a signé une commande ferme avec Embraer pour deux E195-E2. Les avions à fuselage étroit E195-E2 viendront compléter les avions à fuselage étroit plus grands que la compagnie aérienne a commandés.

En exerçant les deux options dans leur commande ferme de 2023 pour quatre E195-E2, Luxair a maintenant un total de six E195-E2 en commande. Il reste trois droits d'achat, avec des droits de conversion en E190-E2 si nécessaire. La première livraison d'avions de Luxair, issue de la commande de 2023, est prévue pour le début de l'année 2026. Ces deux nouveaux appareils devraient être livrés en 2027.

L'E195-E2 de Luxair sera configuré en classe unique avec 136 sièges.

Gilles Feith, PDG de Luxair a déclaré : "Le E195-E2 est un investissement crucial pour l'avenir de Luxair, qui nous permet d'équilibrer notre croissance et notre engagement en faveur d'un avenir plus écologique et plus silencieux. À partir de 2026, ces avions marqueront le début d'une nouvelle ère pour Luxair, apportant à nos clients des opérations plus silencieuses, une efficacité énergétique supérieure et un confort inégalé pour les passagers. En mettant l'accent sur une cabine intérieure remarquablement silencieuse et de faibles émissions sonores, l'E195-E2 s'aligne parfaitement sur notre vision d'une compagnie aérienne régionale plus durable, plus efficace et plus axée sur le client."

Marie-Louise Philippe, SVP Sales and Marketing, Head of Region Europe and Central Asia, Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "Nous remercions Luxair pour la confiance qu'elle a témoignée à Embraer avec cette commande de suivi, avant la livraison de ses premiers E2 l'année prochaine. L'E2 est parfaitement adapté aux opérations et aux ambitions de Luxair, complétant étroitement la flotte existante et en commande de Luxair, garantissant à la compagnie aérienne un niveau maximal d'optimisation de sa flotte et de son réseau à long terme. Les caractéristiques avancées de l'E2, sa nouvelle technologie, son faible niveau de bruit et son empreinte environnementale permettent aux compagnies aériennes de gérer à la fois leur croissance et leurs objectifs de développement durable."

Sur le même sujet