Starlux commande des Airbus A350 cargo supplémentaires

Article publié le 19 janvier 2025 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de cinq A350F cargo.

La compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines a passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur l'acquisition de cinq A350F cargo supplémentaires. Cette commande vient s'ajouter à une première commande passée par la compagnie l'année dernière pour cinq de ces tout nouveaux avions cargos. La flotte d'A350F sera exploitée par Starlux Cargo sur certaines des liaisons de fret les plus fréquentées au monde.

A ce jour, Starlux Airlines exploite une flotte de 26 appareils Airbus, dont l'A321neo, l'A330neo et l'A350-900.

Glenn Chai, PDG de Starlux a déclaré : "Le marché du fret est appelé à devenir un élément clé de notre modèle commercial et bénéficiera des avantages offerts par la situation géographique de Taïwan. L'A350F est le choix idéal pour Starlux, car il offre une capacité de charge utile similaire à celle des avions cargos de la génération précédente, mais avec des réductions très importantes de la consommation de carburant et des émissions de carbone."

Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales Commercial Aircraft chez Airbus a déclaré : "Nous remercions STARLUX Airlines pour la confiance qu'elle continue d'accorder à Airbus et à ses produits. L'A350F s'intégrera parfaitement à la flotte de dernière génération du transporteur, composée exclusivement d'appareils Airbus et offrant des niveaux inégalés de similitude technique et opérationnelle. Cette deuxième commande de la part de cette compagnie aérienne en plein essor confirme une fois de plus que le tout nouvel A350F va changer la donne sur les marchés du transport lourd."





