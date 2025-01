Turkish Airlines Partenaire Officiel du Schneider Electric Marathon de Paris

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

Turkish Airlines réaffirme son soutien au sport en devenant Partenaire Officiel du Schneider Electric Marathon de Paris pour les deux prochaines années. Le prochain Schneider Electric Marathon de Paris aura lieu le 13 avril 2025.

Turkish Airlines dessert actuellement 6 destinations en France, à savoir Paris CDG, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice et Lyon.

Harun Bastürk, le directeur des ventes de Turkish Airlines, a déclaré : "La mission de Turkish Airlines est de rapprocher les cultures et les communautés, en reliant 352 destinations internationales dans 131 pays, une mission qui se poursuit également dans le domaine du sport. Avec cet accord de deux ans signé avec Schneider Electric Marathon de Paris, le plus grand marathon au monde, nous soulignons notre soutien à toutes les formes de sport et à l'esprit sportif."

M. Yann Le Moenner, Directeur général d'Amaury Sport Organisation a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Turkish Airlines comme Partenaire Officiel du Schneider Electric Marathon de Paris pour les deux prochaines années. Cette compagnie transporte voyageurs et sportifs aux quatre coins du globe, vers les plus belles capitales, comme Paris. Turkish Airlines va ainsi contribuer, à nos côtés, à attirer de plus en plus de profils internationaux. En effet, en 2024, près de 31% des coureurs venaient de l'étranger, ce qui montre l’attractivité internationale de notre événement."

