Twin Jet renforce sa liaison entre Toulouse et Rennes

Article publié le 27 janvier 2025 par David Dagouret

A partir du 31 mars 2025, la compagnie aérienne opérera 3 vols directs aller-retour par jour entre ces deux villes.

Twin Jet a annoncé le renforcement de sa liaison entre Toulouse et Rennes. Ainsi, à partir du 31 mars 2025, la compagnie aérienne opérera 3 vols directs aller-retour par jour entre ces deux villes. Elle offrira ainsi un service de navette aérienne entre la ville d'Occitanie et celle de Bretagne.

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Nous sommes très heureux d'introduire ce système de navette aérienne entre Toulouse et Rennes. Cette initiative s'inscrit dans notre mission de connecter efficacement les régions françaises et de répondre aux besoins croissants de nos passagers pour des trajets rapides et flexibles. Ce nouveau service est une étape importante pour Twin Jet, car il reflète notre engagement à offrir des solutions de transport adaptées aux voyageurs d'affaires et de loisirs. Nous sommes convaincus que cette navette aérienne jouera un rôle clé dans le renforcement des échanges économiques et culturels entre le Sud-Ouest et la Bretagne. En augmentant la fréquence de nos vols, nous offrons à nos passagers la possibilité de voyager plus facilement entre ces deux régions dynamiques, tout en contribuant à la vitalité économique locale."

Le programme des vols Twin Jet entre Toulouse et Rennes est le suivant :

Toulouse Rennes

Rennes Toulouse Départ Arrivée Jours Départ Arrivée 07:00 08:30 lu - ma - me - je 09:00 10:30 12:30 14:00 lu - ma - me - je - ve 14:30 16:00 17:00 18:30 lu - ma - me - je - ve 19:00 20:30

