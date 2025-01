Volotea lance une nouvelle ligne depuis Lille

Article publié le 3 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne au départ de Lille vers l'Italie.

Volotea a annoncé le lancement d'une nouvelle route vers l’Italie pour le printemps prochain, avec le lancement d’une liaison directe entre Lille et Comiso, en Sicile, située au sud-est de la Sicile. Cette nouvelle liaison sera lancée le 08 avril 2025 à raison d'un vol par semaine, le mardi. Il s'agit de la deuxième destination vers la Sicile opérée par Volotea à l'aéroport de Lille.

Cette destination vient enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte Lille à 32 destinations réparties dans 8 pays (Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc et Portugal).

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "La ville de Comiso fait partie des trésors inestimables de l’Italie, et nous sommes ravis de proposer cette destination aux Lillois dès le printemps prochain. Notre objectif est d’offrir à nos voyageurs toujours plus d'options pour découvrir de nouveaux horizons tout en profitant d’une expérience de voyage confortable et accessible. Cette nouvelle liaison s'ajoute à notre vaste réseau existant depuis notre base lilloise. Elle vient renforcer la connectivité et contribue au dynamisme économique et touristique des régions desservies."

Magali Huchette, Directrice Générale de l’Aéroport de Lille-Lesquin a déclaré : "Avec cette nouvelle destination au départ de Lille, Volotea complète son offre vacances pour l’été 2025 ! Du Maroc à la Croatie, en passant par l’Espagne, la Grèce… Comiso offre désormais une escale soleil en Sicile pour nos voyageurs. Avec ses 32 destinations et deux avions basés à l’Aéroport de Lille, la compagnie confirme son statut de leader sur la plateforme. C’est dans le cadre d’une étroite collaboration quotidienne que je suis heureuse de travailler avec Gilles Gosselin et ses équipes. Volotea s’impose concrètement comme un partenaire solide et s’inscrit dans la durée pour notre aéroport et son territoire, en se mettant au service de la mobilité de ses habitants !"





