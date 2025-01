Volotea ouvre une nouvelle ligne depuis Brest

Article publié le 27 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne lancer en avril prochain une liaison entre Brest et la Grèce.

Volotea a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne depuis l'aéroport de Brest Bretagne. Moins d’un an après l’ouverture de sa base à l'aéroport breton, Volotea lancera une liaison directe entre Brest et Héraklion.

Dès le 8 avril prochain, ces deux villes seront desservies à raison d'un vol par semaine, le mardi. Avec cette nouvelle route, Volotea compte 20 destinations, dont 19 en exclusivité depuis Brest, réparties dans 6 pays (Angleterre, Espagne, Grèce, Portugal, France, Italie).

Gilles Gosselin, Responsable France a déclaré : "Cette nouvelle route s’inscrit dans notre objectif de développement de notre offre sur le territoire brestois afin de rendre le monde plus accessible aux Bretons et de leur offrir une expérience de voyage accessible et de qualité. Avec l'ajout d’Héraklion à notre réseau au départ de Brest Bretagne, nous sommes ravis de répondre à la demande croissante de nos passagers pour des destinations attractives et variées et nous sommes impatients d'accueillir ses voyageurs à bord de nos vols vers cette destination grecque unique. Notre compagnie poursuit son engagement en faveur de la connectivité de la péninsule Armoricaine et nous continuerons à l’avenir sur cette voie."

Claude ARPHEXAD, Directeur de l’aéroport Brest Bretagne a déclaré : "Nous sommes ravis de la reconduction avec Volotea de cette ligne historique. Cette liaison directe entre Brest et Héraklion facilitera l'accès à toutes les richesses que la Crète a à offrir aux Bretons à la recherche d’histoire, de culture et de plages paradisiaques. Le lancement de cette 20e destination proposée par Volotea au départ du Finistère témoigne de la volonté de la compagnie de jeter l’ancre durablement dans notre aéroport pour offrir toujours plus de choix à nos passagers."

