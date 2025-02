Accident d'un CRJ 900 de Delta Airlines à Toronto

Article publié le 18 février 2025 par David Dagouret

L'accident spectaculaire a fait 18 blessés, dont trois graves.

Le lundi 17 février 2025, un avion Bombardier CRJ 900 de la compagnie Delta Airlines, opérant le vol DL4819 en provenance de Minneapolis, a été victime d'un accident lors de son atterrissage à l'aéroport international Pearson de Toronto. L'incident s'est produit aux alentours de 15h30, heure locale.

L'appareil, immatriculé N932XJ, transportait 80 personnes, dont 76 passagers et 4 membres d'équipage. Selon les autorités, 18 personnes ont été blessées, parmi lesquelles trois sont dans un état grave, incluant un enfant. Les blessés ont été pris en charge et transportés vers des centres hospitaliers pour recevoir les soins nécessaires.

D'après les premiers témoignages, l'avion aurait effectué une sortie de piste lors de l'atterrissage, se retournant sur le dos avant de s'immobiliser. Les conditions météorologiques au moment de l'accident faisaient état de vents violents et de chutes de neige, ce qui pourrait avoir contribué à l'incident. Les services d'urgence sont rapidement intervenus pour évacuer les passagers et sécuriser les lieux.

Une enquête conjointe a été ouverte par le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) et le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis afin de déterminer les causes exactes de l'accident. Les boîtes noires de l'appareil ont été récupérées et seront analysées dans les prochains jours.

Malgré cet incident, les opérations à l'aéroport de Toronto Pearson ont repris normalement après une brève interruption. Les autorités aéroportuaires ont indiqué que la piste concernée avait été temporairement fermée pour permettre les opérations de secours et l'enquête en cours.

Sur le même sujet