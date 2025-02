Airbus signe un nouveau contrat d’étude pour définir le futur avion de patrouille maritime de la France

Article publié le 7 février 2025 par David Dagouret

Ce contrat d’une durée de 24 mois fait suite à l’étude d’architecture et de faisabilité lancée fin 2022.

La Direction Générale de l’Armement vient de signer avec Airbus Defence and Space en tant que mandataire, en co-traitance avec Thales, un contrat pour une étude de levée de risques du futur programme d’avion de patrouille maritime (Patmar futur). Ce contrat d’une durée de 24 mois fait suite à l’étude d’architecture et de faisabilité lancée fin 2022.

Ce nouveau contrat d’étude de définition et de levée de risques vise à préparer le lancement fin 2026 du développement et de la réalisation du programme d’avion de patrouille maritime. Cette étude va permettre d’approfondir les premiers résultats de l’étude d’architecture, afin d’affiner les conditions économiques et industrielles d’exécution du programme, d’orienter les choix techniques des systèmes devant être intégrés sur l’avion, et de réaliser les premiers essais en soufflerie.

L’A321 MPA est une version militarisée de l’Airbus A321XLR qui permet de couvrir l’ensemble des besoins opérationnels de la Marine nationale, principalement dans la lutte anti-sous-marine et antinavire, de la basse à la haute intensité, ainsi qu’au recueil de renseignements. L’objectif est de disposer d’un nouvel avion qui doit remplacer au cours de la décennie 2030-2040 la flotte d’Atlantique 2 opérée par la Marine nationale depuis la base aéronavale de Lann-Bihoué.

L’A321 MPA disposera d’un long rayon d’action et d’une grande manœuvrabilité y compris à basse altitude. L’avion sera équipé de l’ensemble des capteurs propres à un avion de patrouille maritime pour lesquels Thales est un contributeur majeur : radar de dernière génération à antennes actives, système acoustique utilisant des bouées sonar passives et actives, systèmes de guerre électronique et électro-optique, de détection d’anomalie magnétique (MAD) et d’auto-protection.

Il doit également embarquer des moyens de communication y compris par satellites, ainsi que les armements nécessaires à la lutte anti-sous-marine et anti-navires, notamment l'embarquement en soute de torpilles et du futur missile antinavire (FMAN). La large soute de l’avion et l’architecture ouverte de son système de mission lui confèrent une grande capacité à évoluer tout au long de son cycle de vie pour faire face à l’émergence de nouvelles menaces.

Jean-Brice Dumont, Executive vice president, Directeur d’Air Power chez Airbus Defence and Space a déclaré : "Le projet d’A321 MPA (Maritime Patrol Aircraft) dispose de tous les atouts pour devenir une véritable frégate volante capable de répondre à la grande diversité des missions confiées à la patrouille maritime. Airbus propose une solution souveraine qui offre l’autonomie, la disponibilité et la fiabilité requises notamment pour contribuer à la composante océanique de la dissuasion nucléaire."





Sur le même sujet