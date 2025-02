Corsair fait évoluer son programme de fidélité pour mieux récompenser ses voyageurs réguliers

Article publié le 7 février 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne Corsair a annoncé une refonte de son programme de fidélité, avec pour objectif d’offrir davantage d’avantages à ses passagers les plus réguliers. Cette évolution s’inscrit dans une volonté de renforcer l’attractivité de la compagnie et de proposer une expérience client plus personnalisée.

Avec cette nouvelle version, Corsair introduit une structure repensée, qui vise à récompenser plus efficacement la fidélité des voyageurs. L’un des changements majeurs concerne l’accumulation et l’utilisation des points, désormais plus souple et plus avantageuse. Les passagers pourront ainsi cumuler des points en fonction de la fréquence de leurs voyages et du type de billet acheté, avec des options plus variées pour les utiliser, notamment des surclassements, des franchises bagages supplémentaires ou encore des réductions sur les prochains vols.

Un autre aspect clé de cette refonte est l’intégration de nouveaux paliers de fidélité, permettant aux voyageurs les plus assidus d’accéder à des privilèges exclusifs, comme l’accès prioritaire à l’enregistrement et à l’embarquement, ou encore l’accès à des salons dans certains aéroports. Ces améliorations visent à offrir une expérience plus fluide et confortable aux passagers réguliers.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les programmes de fidélité jouent un rôle de plus en plus stratégique pour les compagnies aériennes. En adaptant son offre aux attentes de ses clients, Corsair cherche à se différencier sur un marché concurrentiel, tout en consolidant sa relation avec sa clientèle habituelle, notamment sur ses principales routes long-courriers entre la France et les Antilles, l’océan Indien ou l’Afrique de l’Ouest.

Avec cette refonte, Corsair ambitionne donc d’améliorer l’expérience de voyage de ses passagers et de renforcer leur engagement. Reste à voir comment ce nouveau programme sera accueilli par les voyageurs et quels seront ses effets sur la fidélisation des clients à long terme.

