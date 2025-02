Daher poursuit sa transformation et renforce son organisation pour accompagner sa croissance

Article publié le 6 février 2025 par David Dagouret

La société française a enregistré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2024.

Deux ans après le lancement de son plan stratégique “Take Off 2027”, Daher franchit une nouvelle étape dans sa transformation. Avec un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2024, dont 55 % réalisés à l’international, le groupe affiche une croissance soutenue et une rentabilité en progression. Pour accompagner cette dynamique, Daher renforce son organisation et poursuit ses investissements dans ses quatre domaines d’activité : construction aéronautique, industrie, services industriels et logistique.

Un modèle équilibré et résilient

Avec 14 000 employés répartis dans 15 pays, un carnet de commandes équivalent à 2,5 années de chiffre d’affaires et une production de 82 avions livrés en 2024 (56 TBM et 26 Kodiak), Daher se positionne comme un acteur clé de l’aéronautique et de la logistique. L’année dernière, le groupe a également recruté 2 500 nouveaux collaborateurs, dont 1 700 en France, tout en augmentant ses investissements en formation de 32 % avec 124 000 heures dispensées.

Cette évolution repose sur un modèle équilibré combinant production industrielle et services, avec un accent mis sur l’innovation et l’excellence opérationnelle.

Transformation et consolidation

Daher poursuit l’amélioration de sa performance opérationnelle en travaillant sur la sécurisation des compétences, la réduction des coûts liés à la non-qualité et le renforcement de la chaîne d’approvisionnement. Parallèlement, le groupe se recentre sur son cœur de métier aéronautique en cédant certaines activités non stratégiques.

Dans ce cadre, le projet D#, visant à renforcer la structure autour des quatre pôles d’activité, progresse conformément au calendrier, avec une finalisation technique attendue d’ici fin 2025. Cette réorganisation vise à accroître l’agilité et l’efficacité opérationnelle face aux défis du marché.

Trois axes stratégiques pour l’avenir

Daher structure sa transformation autour de trois priorités majeures :

Faire évoluer la culture managériale : le Daher Leadership Model, déjà déployé auprès de 2 000 managers, vise à renforcer les compétences et la dynamique collective. En janvier 2025, Daher a obtenu pour la troisième année consécutive la certification “Top Employer France”. Accélérer l’innovation et la décarbonation : grâce à ses trois centres technologiques – Shap’in (structures aéronautiques plus légères et recyclables), Log’in (logistique optimisée et à moindre impact environnemental) et Fly’in (avion décarboné de demain) – Daher intensifie sa recherche et développement en collaboration avec des partenaires industriels et académiques. Intégrer et développer ses acquisitions : depuis 2019, Daher a renforcé ses activités à travers plusieurs acquisitions stratégiques, notamment :

Kodiak Aircraft (États-Unis, 2019) : une seconde ligne d’assemblage et une cabine de peinture ont permis d’augmenter de 44 % les livraisons de l’appareil Kodiak 900, un succès commercial.

KVE Composites (Pays-Bas, 2019) et le site de Stuart (Floride, 2022) : ces acquisitions permettent à Daher d’améliorer son expertise en composites thermoplastiques et en aérostructures.

AAA (2023) : cette société, intégrée sous la division Services industriels, renforce Daher dans les services pour l’aéronautique et la défense en Europe.

Transports Chabrillac (2022) : l’intégration de ce spécialiste du transport spatial consolide Daher en tant que leader européen des solutions multimodales pour l’aéronautique, la défense et l’espace.

Défis et priorités pour 2025

Daher identifie deux enjeux majeurs pour l’année à venir :

La sécurité des opérations : dans un contexte de croissance rapide, Daher met l’accent sur l’intégration et la formation de ses nouvelles recrues, avec un plan de formation renforcé, le déploiement d’un Système de Management de la Sécurité (SMS) et d’un nouvel outil de signalement des incidents.

La décarbonation de l’aéronautique : réduire les émissions de CO₂ de 5 % par an dès 2025 est un objectif clé du groupe. Daher mise sur plusieurs initiatives :

Éco-conception des produits et procédés : optimisation énergétique, recyclage des matériaux et projets innovants comme l’EcoPulse, un démonstrateur hybride.

Réduction de l’empreinte carbone des opérations : utilisation de carburants d’aviation durables (SAF) pour les vols et biocarburants pour les flottes terrestres.

Évaluation de la vulnérabilité des sites industriels au changement climatique, via une étude externe réalisée avec AXA Climate.

Des ambitions fortes pour chaque secteur

Daher fixe des objectifs stratégiques clairs pour ses pôles d’activité :

Construction aéronautique : accélérer les services commerciaux, augmenter les cadences de production et développer un avion plus respectueux de l’environnement d’ici 2027.

Industrie : renforcer la chaîne d’approvisionnement et poursuivre les négociations commerciales.

Logistique et services industriels : digitaliser les opérations et accroître la présence à l’international.

Un cap clair pour l’avenir

Dans un contexte économique et industriel exigeant, Daher poursuit sa transformation avec détermination. “Nous démontrons notre capacité à nous adapter et à nous renforcer”, souligne Didier Kayat, Président-Directeur Général de Daher.

Avec des investissements accrus en innovation, formation et transformation industrielle, Daher confirme son engagement en faveur d’une aéronautique durable et performante.