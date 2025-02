easyJet lance easyJet Plus for Business

Article publié le 6 février 2025 par David Dagouret

Avec easyJet Plus, les entreprises peuvent acheter jusqu'à 250 abonnements en une seule fois.

easyJet a lancé easyJet Plus for Business, permettant aux entreprises d'acheter, de gérer et de recevoir des réductions sur plusieurs abonnements au profit de leurs employés et d'accéder à une série d'avantages spéciaux en matière de voyage.

Cette nouvelle offre comprend une page web dédiée sur plus.easyjet.com où les entreprises peuvent acheter jusqu'à 250 abonnements en une seule fois. Un programme de réduction a également été lancé, offrant aux clients un abonnement gratuit pour 10 abonnements achetés.

L'adhésion à la carte Plus d'easyJet permet aux clients de bénéficier d'un large éventail d'avantages, comprenant le dépôt de bagages easyJet Plus, l'embarquement rapide, les sièges premium, la sécurité Fast Track dans certains aéroports et le vol retour anticipé gratuit vers le pays d’origine.

Le prix de la carte easyJet Plus est de 249 £ (soit 298 €) par personne et par an.

James Marchant, responsable du développement commercial d’easyJet, a déclaré : "Nous sommes toujours à la recherche de solutions nouvelles et innovantes pour offrir à notre clientèle affaires un plus grand choix et un meilleur rapport qualité-prix. En lançant easyJet Plus for Business, nous permettons aux entreprises, et à ceux qui voyagent fréquemment pour affaires, de profiter encore plus facilement de notre offre Plus, de gérer leur adhésion et d'accéder à la flexibilité et aux avantages dont nous savons qu'ils ont besoin."





