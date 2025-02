easyJet lance une liaison entre Brest et Londres

Article publié le 13 février 2025 par David Dagouret

A partir du 25 juin 2025, la compagnie orange inaugurera sa liaison entre Brest et Londres-Gatwick.

La compagnie aérienne easyJet a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Brest et Londres-Gatwick à partir du 25 juin 2025. Cette liaison, qui proposera deux vols par semaine, le mercredi et le dimanche, marque la première connexion directe d’easyJet entre la Bretagne et le Royaume-Uni.

Brest rejoint ainsi la liste des 16 destinations françaises accessibles depuis l’aéroport de Londres-Gatwick.

