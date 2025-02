Embraer et Flexjet signe un accord historique

Article publié le 7 février 2025 par David Dagouret

Flexjet passe une commande record de 7 milliards de dollars auprès d’Embraer pour 182 appareils.

Le constructeur brésilien Embraer a annoncé, le 5 février 2025, la signature d’un accord majeur avec Flexjet, acteur de premier plan dans la propriété fractionnée de jets d’affaires.

Cette commande, estimée à 7 milliards de dollars, porte sur 182 avions des gammes Phenom et Praetor, avec une option pour 30 exemplaires supplémentaires. Il s’agit du plus important contrat jamais signé par Embraer pour ses jets d’affaires et de la plus grande commande de l’histoire de Flexjet, qui célèbre cette année son 30e anniversaire.

Ce partenariat entre les deux entreprises s’inscrit dans une relation de longue date. Depuis 2003, Flexjet a réceptionné plus de 150 appareils du constructeur brésilien. Avec cette nouvelle commande, la société américaine entend moderniser et développer sa flotte pour répondre à la demande croissante de voyages privés haut de gamme.

Les modèles concernés incluent les Praetor 600 et 500 ainsi que le Phenom 300E, reconnus pour leurs performances, leur autonomie et leur confort en cabine. Les premières livraisons devraient intervenir dans les prochains mois.

L’annonce de cet accord a eu un impact immédiat sur le marché financier, les actions d’Embraer enregistrant une nette progression, atteignant leur plus haut niveau depuis mai 2008. Ce succès confirme la position du constructeur brésilien comme un acteur incontournable du secteur de l’aviation d’affaires et renforce sa présence sur un marché en forte évolution.

