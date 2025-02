Hausse de la taxe sur les billets d’avion : des répercussions pour le secteur aérien français

Article publié le 5 février 2025 par David Dagouret

Selon la FNAM, cette hausse de taxe entraînera une augmentation des coûts pour les compagnies aériennes, impactant notamment la continuité territoriale, un élément clé du maillage national.

Le projet de Loi de Finances (PLF) 2025 prévoit une nouvelle augmentation de la fiscalité sur les billets d’avion, une mesure qui suscite des préoccupations parmi les acteurs du transport aérien. La Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers (FNAM) souligne l’absence d’étude d’impact économique préalable et alerte sur les conséquences potentielles pour l’ensemble du secteur.

Selon la FNAM, cette hausse de taxe entraînera une augmentation des coûts pour les compagnies aériennes, impactant notamment la continuité territoriale, un élément clé du maillage national. La compétitivité du secteur pourrait être affectée, réduisant les marges des transporteurs et limitant leurs capacités d’investissement, en particulier pour financer leur transition énergétique.

L’organisation professionnelle estime également que cette mesure pourrait avoir un impact négatif sur l’emploi, avec la disparition de plusieurs milliers de postes en 2025, notamment dans les PME spécialisées en aviation d’affaires.

Le transport aérien français fait face à des défis structurels et mène actuellement des transformations majeures pour réduire son empreinte environnementale. Ces évolutions nécessitent des investissements importants, et les professionnels du secteur plaident pour une stabilité fiscale permettant d’accompagner cette transition tout en restant compétitifs face aux compagnies étrangères.

L’aérien représente aujourd’hui 2,1 % de l’emploi en France, soit plus de 570 000 postes, et contribue à hauteur de 1,8 % du PIB national. Il constitue également un levier stratégique pour l’industrie et le rayonnement international du pays.

Face aux enjeux de transition écologique et de compétitivité, les professionnels du secteur souhaitent une vision pérenne et un cadre réglementaire assurant des conditions équitables au niveau européen. La question de l’impact de cette nouvelle fiscalité sur le développement du transport aérien en France reste au cœur des débats pour les mois à venir.

Pascal de Izaguirre, président de la FNAM, a déclaré : "le transport aérien ne peut servir chaque année en France de variable d’ajustement à la politique budgétaire alors qu’il est vu, partout ailleurs dans le monde, comme un vecteur de souveraineté et de développement économique."