Icelandair annonce une nouvelle liaison vers Miami

Article publié le 4 février 2025 par David Dagouret

La compagnie islandaise desservira Miami, en Floride, du 25 octobre 2025 au mois de mars 2026.

Icelandair a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison vers Miami en Floride. La compagnie islandaise desservira Miami, en Floride, du 25 octobre 2025 au mois de mars 2026, à raison de trois vols par semaine, les mardi, jeudi et samedi. Le vol sera opéré sur le tout nouvel Airbus A321LR d'Icelandair. Le temps de vol sera de huit heures.

Bogi Nils Bogason, président et PDG d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes ravis d'ouvrir une nouvelle porte d'entrée de l'Europe vers le soleil de la Floride via l'Islande et de Miami vers l'Islande et au-delà. Avec notre nouvel Airbus long-courrier et économe en carburant, nous sommes en mesure d'ajouter de nouvelles destinations passionnantes à notre réseau, à commencer par Miami. Miami s'intégrera parfaitement dans notre réseau de routes, avec des correspondances pratiques en Islande vers nos 34 destinations en Europe. Bienvenue à Miami !"

