Icelandair : résultats du mois de janvier 2025

Article publié le 11 février 2025 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 264 000 passagers, soit une augmentation de 17 % par rapport à janvier 2024.

En janvier 2025, Icelandair a transporté 264 000 passagers, soit une augmentation de 17 % par rapport à janvier 2024 sur une augmentation de 8 % de la capacité. Au cours du mois, 29 % des passagers se rendaient en Islande, 19 % voyageaient en provenance d'Islande, 45 % de passagers, 7 % sur des vols domestiques en Islande. Le taux d'occupation a atteint un record de 77 % et a augmenté de 8 points de pourcentage d'une année à l'autre. La ponctualité s'est établie à 77,6 %.

Icelandair a ajouté des informations sur l'évolution du rendement à ses informations mensuelles sur le trafic. Cet indicateur, associé à l'évolution du taux de remplissage, donne une indication de l'évolution des revenus au sein du réseau de lignes, mais pas du chiffre d'affaires total, car il exclut par exemple le fret et certains revenus auxiliaires. Le rendement était de à 8,1 cents USD, soit 3 % de moins qu'en janvier de l'année dernière, principalement en raison d'une proportion plus élevée de passagers directs. Toutefois, le taux de remplissage plus élevé a compensé la baisse du rendement et a entraîné une hausse du revenu unitaire par passager par rapport à l'exercice précédent.

Les blocs d’heures de vol charter vendues ont augmenté de 96 % en raison de l'augmentation du nombre d'avions et de l'utilisation au cours du mois. Le fret mesuré en tonnes-kilomètres de fret a augmenté de 1 % par rapport à janvier de l'année dernière. Les émissions de CO2 ont diminué de 11 % par tonne-kilomètre opérationnel (OTK) par rapport à janvier de l'année dernière en raison d'un taux de remplissage plus élevé et de l'impact positif du renouvellement continu de la flotte, avec une augmentation des vols opérés par les avions B737 MAX et A321 LR, économes en carburant.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair : "Nous avons continué à observer une évolution positive du nombre de passagers voyageant vers l'Islande en janvier et une forte demande sur les marchés en provenance de l'Islande et transatlantiques ce qui s'est traduit par un taux de remplissage record au cours du mois. Le marché domestique est resté stable.

Nous sommes fiers et reconnaissants d'avoir été classés au premier rang par les clients des compagnies aériennes pour la deuxième année consécutive, selon l'indice de satisfaction de la clientèle islandaise. Nous considérons cette reconnaissance comme un encouragement à continuer d'offrir à nos passagers un service exceptionnel.

Nous avons continué à étendre notre vaste réseau de routes avec de nouvelles destinations passionnantes. La semaine dernière, nous avons annoncé que Miami était notre 19ème destination nord-américaine. Cette année sera notre plus importante à ce jour, offrant à nos clients plus d'options de voyage que jamais auparavant."





Sur le même sujet