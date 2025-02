JetBlue lance EvenMore, sa nouvelle offre premium

Article publié le 2 février 2025 par David Dagouret

Depuis le 28 janvier dernier, la compagnie américaine propose sa nouvelle classe premium, EvenMore.

JetBlue a annoncé le lancement d’EvenMore, une nouvelle offre premium destinée à améliorer le confort et les services proposés aux passagers. Cette option vient compléter les produits existants de la compagnie en offrant une expérience enrichie à bord et au sol.

EvenMore propose plusieurs avantages, dont un embarquement prioritaire, un accès accéléré aux contrôles de sécurité dans certains aéroports et des sièges offrant jusqu’à 7 pouces supplémentaires d’espace pour les jambes. À bord, les passagers bénéficient également de compartiments à bagages dédiés, garantissant plus de facilité pour ranger leurs effets personnels.

En complément, l’offre inclut une connexion Wi-Fi à haut débit gratuite, des prises électriques individuelles et un service de collation amélioré avec une sélection plus large de snacks et de boissons. Sur certains vols, les passagers peuvent également accéder à des contenus de divertissement premium via les écrans individuels.

JetBlue, qui exploite un réseau domestique et international, continue d’adapter ses services en fonction des attentes des voyageurs. EvenMore s’inscrit dans cette démarche en proposant une alternative entre la classe économique standard et l’offre premium existante, Mint.

La compagnie prévoit de déployer cette option progressivement sur l’ensemble de son réseau.