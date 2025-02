Korean Air accueille l'Airbus A350 dans sa flotte

Article publié le 3 février 2025 par David Dagouret

L'A350-900 peut accueillir 311 passagers, dont 28 sièges en classe Prestige et 283 en classe Économique.

Depuis le 27 janvier, Korean Air a mis en service l'Airbus A350-900. Le premier appareil assure deux vols quotidiens entre Séoul Incheon et Osaka, tandis qu'un second A350-900 desservira la liaison quotidienne entre Séoul Incheon et Fukuoka.

Après une phase initiale sur les lignes court-courriers vers le Japon, l'A350-900 étendra ses services à Taipei dès mars, avant de desservir des destinations long-courriers telles que Madrid et Rome dans le second semestre de l'année.

L'A350-900 peut accueillir 311 passagers, dont 28 sièges en classe Prestige et 283 en classe Économique.

La classe Prestige se caractérise par une configuration 1-2-1 en quinconce, garantissant un accès libre aux couloirs. Ces sièges offrent une largeur de 56 cm et s'étendent jusqu'à 195,5 cm en mode lit. Les sièges de la classe Prestige sont équipés d'écrans de 18,5 pouces et de télécommandes à écran tactile.

La classe Économique présente une configuration 3-3-3 avec des sièges qui ont un espacement de 81-83 cm et une largeur de 45 cm dans toute la cabine. La classe Économique est équipée du système de divertissement eX3 de Panasonic, qui offre un large choix de films, de musique et de programmes télévisés.

Un représentant de Korean Air a déclaré : "Notre programme de formation approfondi intègre des scénarios d'intervention à haute intensité, allant au-delà des protocoles standards, illustrant ainsi notre engagement constant pour l'excellence opérationnelle."





Sur le même sujet