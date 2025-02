Lockheed Martin publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice 2024

Article publié le 3 février 2025 par David Dagouret

Son bénéfice net s’établit à 527 millions de dollars.

Lockheed Martin a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2024. La société affiche un chiffre d’affaires de 18,6 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l’année, en légère baisse par rapport aux 18,9 milliards enregistrés au même trimestre en 2023. Son bénéfice net s’établit à 527 millions de dollars, soit 2,22 dollars par action, contre 1,9 milliard de dollars (7,58 dollars par action) un an plus tôt. Cette diminution s’explique principalement par une charge exceptionnelle de 1,7 milliard de dollars liée à des programmes classifiés dans les segments de l’aéronautique et des missiles.

Sur l’ensemble de l’année 2024, Lockheed Martin affiche un chiffre d’affaires en hausse à 71,0 milliards de dollars, contre 67,6 milliards en 2023. En revanche, son bénéfice net annuel est en baisse, atteignant 5,3 milliards de dollars (22,31 dollars par action), contre 6,9 milliards de dollars (27,55 dollars par action) l’année précédente.

La société annonce toutefois un carnet de commandes record de 176 milliards de dollars, témoignant de la demande continue pour ses produits et services. Cependant, Lockheed Martin se montre prudente pour 2025, anticipant un bénéfice par action compris entre 27,00 et 27,30 dollars, un chiffre inférieur aux attentes du marché. Cette prévision est en partie liée aux retards dans la mise en œuvre d’une mise à niveau technologique du chasseur F-35, programme phare de l’entreprise.

Jim Taiclet, PDG de Lockheed Martin, a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à soutenir la sécurité nationale et à poursuivre ses investissements dans des technologies militaires avancées.

