Malaysia Airlines s'associe à Mercedes-Benz pour ses transferts privés

Article publié le 1 février 2025 par David Dagouret

Depuis le 16 janvier 2025, une flotte de berlines de luxe, est mise à disposition pour assurer les transferts des passagers premium.

Malaysia Airlines a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Mercedes-Benz Malaysia pour offrir à ses passagers premium un service de transfert privé exclusif au sein de l'aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA). Depuis le 16 janvier 2025, une flotte de berlines de luxe, comprenant les modèles hybrides rechargeables Mercedes-Benz S 580 e et les entièrement électriques EQS 500 4MATIC, est mise à disposition pour assurer ces transferts.

Ce service, disponible 24h/24, facilite les déplacements des passagers éligibles entre le terminal principal et le bâtiment satellite du Terminal 1 de KLIA. Il est réservé aux membres Enrich Platinum et Gold, ainsi qu'aux passagers des classes Business Suite et Business.

Cette initiative vise à rehausser l'expérience de voyage en offrant un confort et une commodité accrus, tout en soulignant l'engagement des deux entreprises envers l'innovation et la satisfaction client. Le partenariat inclut également des avantages exclusifs, tels que des récompenses #MyMercedesRewards, l'accès à des événements de luxe sélectionnés et des expériences de voyage premium.

À partir du 1er mars 2025, les nouveaux clients de Mercedes-Benz pourront également bénéficier d'un accès annuel à ce service premium, renforçant ainsi la collaboration entre les deux marques emblématiques.

Malaysia Airlines opèrera des vols directs entre l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie, à compter du 23 mars 2025. La compagnie opérera initialement quatre départs hebdomadaires, avant d’assurer des vols quotidiens à partir du 30 mars 2025.

Philip See, Directeur Général des Services de Fidélité et de Voyage de MAG, a déclaré : "Nous nous engageons à améliorer les expériences de voyage en élevant les standards de service. Notre partenariat avec Mercedes-Benz Malaysia garantit aux membres Enrich et aux passagers d’élite de profiter d’un confort premium. Cette collaboration s’inscrit dans nos efforts visant à enrichir les prestations en vol et au sol, renforçant ainsi l’offre de service premium de Malaysia Airlines. De plus, grâce à des privilèges exclusifs et des expériences soigneusement élaborées, nous cherchons à sublimer l’expérience Enrich, en assurant des voyages fluides et gratifiants au-delà des simples vols. Nous restons déterminés à offrir un service exceptionnel qui reflète l’hospitalité malaisienne."

Amanda Zhang, Directrice Générale et Présidente de Mercedes-Benz Malaysia, a déclaré : "Chez Mercedes-Benz, notre mission est de créer des expériences extraordinaires – ce que nous appelons les Mercedes Moments – où la technologie de pointe rencontre l'élégance intemporelle pour rendre chaque voyage inoubliable. Notre partenariat avec Malaysia Aviation Group nous permet d’élever les standards des expériences de voyage de luxe pour nos clients et les membres Enrich, établissant de nouveaux repères en matière d’exclusivité et de sophistication. Être classée pour la deuxième année consécutive comme la "marque automobile de luxe la plus précieuse" dans le classement Best Global Brands 2024 d’Interbrand reflète notre engagement envers l’innovation et l’excellence. Nous sommes ravis de nous engager dans ce voyage commun pour redéfinir le service client et le luxe."





