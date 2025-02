Norse Atlantic Airways et IndiGo concluent un accord de location avec équipage pour un avion long-courrier

Article publié le 13 février 2025 par David Dagouret

Cet accord porte sur un appareil destiné à opérer des vols long-courriers au départ de l’Inde à compter de mars 2025.

Norse Atlantic Airways a annoncé la signature d’un contrat de location avec équipage avec la compagnie aérienne indienne IndiGo. Cet accord porte sur un appareil destiné à opérer des vols long-courriers au départ de l’Inde à compter de mars 2025.

Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de l’annonce faite par Norse Atlantic ASA le 29 novembre 2024 concernant la conclusion d’une lettre d’intention (LOI) pour la location de six appareils avec une compagnie aérienne internationale de premier plan.

L'appareil devrait entrer en service en mars 2025 et desservir des liaisons long-courriers au départ de l'Inde. La durée initiale de l'accord est de six mois et peut être prolongée jusqu'à 18 mois, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Norse et IndiGo restent engagées à explorer de nouvelles opportunités de coopération et l’ajout d’appareils supplémentaires.

Les conditions commerciales du contrat sont conformes à ce qui a été communiqué par la société lors de l'annonce de la lettre d'intention le 29 novembre 2024.

Bjorn Tore Larsen, PDG et Fondateur de Norse Atlantic Airways a déclaré : "Ce contrat représente une étape importante pour Norse qui s'associe à l'une des compagnies aériennes les plus importantes et les plus réputées au monde. Nous sommes impatients de soutenir les services long-courriers d'IndiGo et d'offrir une expérience de voyage exceptionnelle à leurs clients."





Sur le même sujet