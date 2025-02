Safran finalise l’acquisition de la société de réparation de pièces de moteurs CRT

Article publié le 3 février 2025 par David Dagouret

Safran Aircraft Engines a finalisé l’acquisition de la société CRT (Component Repair Technologies), acteur de la réparation de pièces de moteurs aéronautiques basé à Mentor (Ohio, Etats-Unis). CRT, qui compte plus de 450 salariés, devient ainsiun e centre du réseau de réparation de Safran Aircraft Engines pour les pièces de grande dimension (carters, pièces tournantes) dans la zone Amériques, au service de ses clients actuels et futurs.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissements d’environ 1 milliard d’euros pour développer le réseau mondial de maintenance et de réparation (MRO) de Safran Aircraft Engines. Ce dimensionnement capacitaire et humain permettra d’accompagner la forte croissance de la demande pour les activités de services des moteurs CFM56 et LEAP1, qui représentent une flotte installée de près de 32 000 moteurs.

L’activité de CRT s’effectuera dans le cadre des opérations de maintenance (shops visits) réalisées par Safran Aircraft Engines pour des clients compagnies aériennes disposant de contrats de services, mais aussi pour d’autres motoristes et ateliers tiers du marché de la MRO. Cet atelier complète le réseau mondial de réparations de Safran Aircraft Engines : Châtellerault (France), Ceramic Coating Center (France), Airfoils Advanced Solutions (France), Safran Turbine Airfoils (France), Safran Aéro Composite (France), PTI (Floride, Etats-Unis), Safran Aircraft Engine Services Americas (Querétaro, Mexique). L’activité de CRT s’inscrit en synergie avec le fort développement de nos capacités de maintenance des moteurs sur le continent américain, illustré par les annonces récentes de la construction de nouveaux ateliers à Querétaro.

Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines a déclaré : "Nous sommes ravis d’accueillir au sein de notre Groupe les équipes de CRT et de renforcer notre expertise dans le domaine de la réparation. Cette acquisition majeure répond pleinement à notre stratégie industrielle de disposer d’un centre de réparation de référence sur chaque continent, afin de soutenir au plus près les opérations de nos clients compagnies aériennes, tout en limitant l’empreinte carbone de nos activités."

Richard Mears, Président de CRT a déclaré : "Nous sommes fiers d’intégrer une société aéronautique de premier plan mondial avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs. Nous sommes impatients de combiner l’expertise de CRT avec celle de Safran Aircraft Engines pour développer davantage le capital humain et technologique qui a fait le succès de CRT depuis plus de 40 ans et d’ajouter de la valeur aux opérations de nos clients en Amérique et dans le monde entier."