SalamAir ajoute 10 nouveaux Airbus A320 à sa flotte

Article publié le 24 février 2025 par David Dagouret

La compagnie d'Oman renforce sa flotte avec 10 Airbus A320 pour accompagner la demande croissante.

SalamAir, la compagnie aérienne à bas prix d’Oman, a dévoilé un plan ambitieux pour renforcer sa flotte avec l’ajout de 10 Airbus A320 supplémentaires au cours des trois prochaines années. Cette annonce, faite ce jeudi, répond à une demande croissante de la part des passagers et s’inscrit dans une stratégie d’expansion sur cinq ans visant à étoffer son réseau intérieur et régional.

Pour y répondre, la compagnie a sollicité officiellement plusieurs sociétés de leasing afin d’acquérir ces 10 appareils, qui viendront s’ajouter aux deux A321 attendus en 2025. Ces derniers porteront la flotte à 15 avions, avant une montée progressive à 25 d’ici 2028.

L’année 2024 a été un tournant pour SalamAir, avec plus de 3,2 millions de passagers transportés, soit une hausse de 20 % par rapport à 2023.

Avec une flotte actuellement composée de 13 appareils A320 et A321, et plus de 80 vols quotidiens, SalamAir se positionne comme un acteur incontournable dans la région.

Ce plan d’expansion, qui verra la flotte doubler d’ici 2028, illustre les ambitions mesurées mais déterminées de la compagnie omanaise. Reste à voir si cette croissance permettra de répondre pleinement aux attentes des passagers tout en maintenant l’équilibre économique d’un modèle basé sur des tarifs accessibles. Pour l’heure, SalamAir prend de l’altitude, portée par une demande qui ne faiblit pas.

