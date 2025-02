Vietnam Airlines lance une nouvelle liaison vers l'aéroport international de Pékin Daxing

Article publié le 22 février 2025 par David Dagouret

Ce nouveau service sera proposé cinq fois par semaine, en Airbus A321, à partir du 30 mars 2025.

À partir du 30 mars 2025, Vietnam Airlines lancera des vols directs entre Ho Chi Minh-Ville et l'aéroport international de Pékin-Daxing (PKX), le plus grand aéroport du monde. Ce nouveau service sera proposé cinq fois par semaine – les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches – à bord d'Airbus A321. Par ailleurs, la liaison entre Hanoï et Pékin sera renforcée pour devenir un service quotidien.

Avec le lancement de ce nouveau service, Vietnam Airlines propose désormais six liaisons directes entre le Vietnam et la Chine : Hanoï-Pékin, Hô-Chi-Minh-Ville-Pékin, Hanoï-Shanghai, Hô-Chi-Minh-Ville-Shanghai, Hanoï-Guangzhou et Hô-Chi-Minh-Ville-Guangzhou. Cette expansion porte à 40 le nombre total de vols hebdomadaires entre les deux pays, répondant ainsi à la demande croissante des voyageurs vietnamiens et chinois

Pour rappel, la compagnie propose quotidiennement des vols vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au départ de Paris-CDG :

Fréquence quotidienne à destination de Hanoï :

Départ de Paris (CDG) à 13h10 – Arrivée à Hanoï (HAN) à 6h50 (J+1)

Départ de Hanoï (HAN) à 23h05 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h30 (J+1)

4 fois par semaine à destination de Ho Chi Minh Ville :

Départ de Paris (CDG) à 13h15 – Arrivée à Hô Chi Minh-Ville (SGN) à 7h40 (J+1)

Départ de Hô Chi Minh-Ville (SGN) à 23h25 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h55 (J+1)

