Vueling lance une nouvelle liaison entre Paris et Salerne

Article publié le 17 février 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne sera la seule à desservir Salerne en Italie depuis Paris-Orly.

Vueling, compagnie du groupe IAG, a annoncé qu'elle lancera cet été une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Salerne, en Italie. À partir du 20 juin prochain, la compagnie opérera ainsi 3 vols par semaine (les lundis, mercredis et vendredis).

En parallèle, Vueling poursuit son développement au départ de Barcelone-El Prat, sa base principale. Cet été, les voyageurs français pourront ainsi embarquer, via la capitale catalane, pour cinq nouvelles destinations : Tivat (Monténégro), Rimini et Salerne (Italie), Essaouira (Maroc) et Tirana (Albanie).