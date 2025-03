Aegean lance une liaison entre Athènes et Erbil en Irak

Article publié le 4 mars 2025 par David Dagouret

Cette ligne est opérée depuis le 23 février dernier, à raison de deux vols par semaine.

La compagnie nationale grecque, Aegean, poursuit l'expansion de son réseau international avec le lancement d'une nouvelle ligne reliant Athènes (ATH) à Erbil (EBL) en Irak, opérée par des Airbus A320.

Depuis le 23 février 2025, Aegean propose deux vols hebdomadaires entre Athènes et Erbil, les mercredis et dimanches.

Pierre Emmanuel Duband, Directeur Commercial International d'AEGEAN, a déclaré : "Cette nouvelle route vers Erbil fait partie de notre engagement à relier davantage de destinations et à faciliter les échanges entre la Grèce et les régions clés du Moyen-Orient. En outre, elle offre aux passagers français davantage d'opportunités d'explorer le Moyen-Orient et au-delà, tout en bénéficiant de nos connexions pratiques via Athènes."