ASL Airlines devient partenaire de la Ligue Nationale de Basket

Article publié le 3 mars 2025 par David Dagouret

Les appareils de la flotte ASL Airlines France disposeront de contenus premium à bord tels que des highlights de chaque journée et des événements de la LNB.

Ce partenariat va permettre à tous les passagers de la compagnie de vivre une nouvelle expérience autour des championnats Betclic ELITE et PRO B. Ainsi, tous les appareils de la flotte ASL Airlines France disposeront de contenus premium à bord tels que des highlights de chaque journée et des événements de la LNB. De plus, les clubs français disputant les compétitions européennes pourront bénéficier de vols à prix coutant pour leurs équipes ou partenaires. Ils auront l’occasion de voyager à bord d’un avion aux couleurs de la LNB.

Philippe Ausseur, Président de la LNB a déclaré : "Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec ASL Airlines France qui va permettre d’exposer le contenu de nos championnats et événements majeurs sur de nouveaux canaux. Ce nouveau partenaire démontre, une fois plus, l’attractivité grandissante autour du basket professionnel français."

Eric Vincent, Directeur Exécutif ASL Airlines France a déclaré : "ASL Airlines France est fière de ce partenariat avec la LNB. Nos deux organisations partagent la même passion pour l’excellence, la cohésion d’équipe, la proximité avec nos publics : les passagers de nos avions comme les fans de basket."





