Corsair ouvre une nouvelle ligne entre Nantes et Pointe-à-Pitre

Corsair a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Nantes et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. A partir du 16 décembre 2025, la compagnie française lancera cette nouvelle liaison et sera le seul opérateur à proposer ces vols directs.

Cette liaison sera opérée en vol direct en Airbus A330neo du 16 décembre 2025 jusqu'au 21 avril 2026 à raison d'un vols par semaine.

Horaires des vols :

Départ de Nantes à 14h20 et arrivée à Pointe-à-Pitre à 18h05 tous les mardis.

Départ de Pointe-à-Pitre à 20h20 et arrivée à Nantes à 9h35 (à J+1, soit le mercredi) tous les mardis.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair a déclaré : "Corsair a pour ambition de renforcer la connectivité entre l’Ouest de l’Hexagone et les Outre-mer en proposant des liaisons directes vers ces territoires. Après quatre années de service vers Fort-de-France, nous avons fait le choix de proposer désormais une liaison vers la Guadeloupe offrant ainsi aux Ligériens une nouvelle destination. Nous poursuivons notre engagement de faciliter les échanges touristiques, familiaux et économiques entre l’Outre-mer et l’Hexagone."

Hervé Bidet, Directeur commercial de l’aéroport Nantes Atlantique a déclaré : "L’aéroport Nantes Atlantique, géré par VINCI Airports, est heureux d’accueillir Corsair sur sa ligne directe reliant Nantes à Pointe-à-Pitre. Cette nouvelle liaison, opérée par des appareils A330neo de dernière génération, offre un confort de voyage inédit tout en réduisant l’empreinte carbone et sonore des vols. La destination Guadeloupe, accessible sans escale depuis l’aéroport de Nantes est une bonne nouvelle pour la connectivité de la région et de ses habitants ainsi que pour favoriser les échanges entre les deux territoires."





