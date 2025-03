Diamond Aircraft livre un DA40 NG à Sama Aviation

Article publié le 11 mars 2025 par David Dagouret

Diamond Aircraft renforce sa présence au Moyen-Orient avec la livraison d’un DA40 NG à Sama Aviation, une école de pilotage des Émirats arabes unis, marquant une nouvelle étape dans la formation aéronautique régionale.

Diamond Aircraft a marqué une étape significative dans son expansion au Moyen-Orient en livrant un DA40 NG à Sama Aviation, une école de pilotage basée à Ras Al Khaimah, l’un des sept émirats des Émirats arabes unis (EAU). La cérémonie de remise s’est déroulée au siège autrichien du constructeur, sous la supervision de Christian Schmid, responsable des ventes chez Diamond Aircraft, qui a officiellement transmis les clés de cet avion monomoteur à l’équipe de Sama Aviation.

Sama Aviation, affiliée au Jazirah Aviation Club – un acteur établi dans le domaine de l’aviation légère aux EAU depuis 1998 –, compte intégrer ce DA40 NG à son programme de formation pour les pilotes débutants (ab initio) dans le cadre de sa nouvelle offre de licence de pilote privé (PPL). Cet appareil, reconnu pour sa polyvalence et son efficacité, vient renforcer la flotte de l’école, qui propose déjà des formations sur des avions légers approuvées par l’Autorité générale de l’aviation civile des EAU (GCAA).

Le DA40 NG livré à Sama Aviation est équipé d’un moteur diesel Austro Engine AE300 de 168 chevaux, fonctionnant au Jet A-1, un carburant plus accessible et économique dans la région que l’essence aviation traditionnelle (AVGAS). Cette caractéristique, combinée à un système de commande à levier unique (ECU), simplifie son utilisation tout en réduisant les coûts d’exploitation – un atout non négligeable pour une école de formation. L’avion dispose également d’un cockpit Garmin G1000 NXi, offrant une interface moderne et intuitive, ainsi que d’une climatisation, un détail essentiel pour répondre aux conditions climatiques exigeantes des EAU.

Dania Alaker, responsable marketing du Jazirah Aviation Club, a exprimé l’enthousiasme de l’équipe : "L’arrivée du DA40 NG dans notre flotte est une avancée majeure pour Sama Aviation. Cet avion nous permet d’offrir à nos élèves une formation de qualité, avec un outil moderne et adapté à nos besoins." Elle a également salué la collaboration avec Diamond Aircraft, soulignant le professionnalisme du constructeur tout au long du processus d’acquisition.

Pour Diamond Aircraft, cette livraison s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider sa présence sur le marché de la formation aéronautique mondiale. "Nous sommes ravis d’accueillir Sama Aviation dans la famille Diamond", a déclaré Christian Schmid. "Le DA40 NG est plébiscité par les écoles de pilotage pour sa facilité de prise en main et ses performances. Cette livraison témoigne aussi de la demande croissante pour nos appareils au Moyen-Orient."

L’acquisition a été facilitée par Aviation Home Qatar, partenaire régional de Diamond Aircraft, qui a joué un rôle clé dans les négociations. Prévu pour entrer en service d’ici la fin de l’année, cet avion pourrait ouvrir la voie à d’autres collaborations entre le constructeur autrichien et les acteurs de l’aviation dans le Golfe, une région où l’aviation générale progresse à un rythme soutenu, quoique mesuré.

Le DA40, avec ses variantes multiples, s’est imposé comme une référence dans le secteur grâce à sa construction en composite, sa faible consommation de carburant et son dossier de sécurité impressionnant. Cette livraison à Sama Aviation illustre une fois de plus son attrait pour les opérateurs cherchant à allier efficacité économique et standards élevés en matière de formation. Alors que les EAU continuent de développer leur secteur aéronautique, tant civil que commercial, l’arrivée de cet avion pourrait bien être un signe avant-coureur d’une adoption plus large des solutions de Diamond Aircraft dans la région.

Sur le même sujet