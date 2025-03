Le Groupe Cathay annonce ses résultats annuels 2024

Article publié le 17 mars 2025 par David Dagouret

Le Groupe Cathay a enregistré un bénéfice attribuable de 9,9 milliards HKD en 2024.

Le Groupe Cathay a annoncé le 12 mars dernier, ses résultats annuels pour l’année 2024. Le Groupe Cathay a enregistré un bénéfice attribuable de 9,9 milliards HKD en 2024, contre un bénéfice de 9,8 milliards HKD en 2023.

Les compagnies aériennes et filiales du Groupe Cathay, hors éléments exceptionnels, ont réalisé un bénéfice attribuable de 8,8 milliards HKD pour l’année 2024, contre 9,2 milliards HKD en 2023. Les résultats des entreprises associées, pour la plupart comptabilisés avec un décalage de 3 mois, ont généré un bénéfice de 288 millions HKD sur l’année, contre une perte de 1,6 milliard HKD en 2023.

Cathay Cargo a enregistré d’excellentes performances en 2024, en particulier au second semestre, avec une demande soutenue par l’essor du e-commerce. Au total, le tonnage de fret a augmenté de 11 % et le rendement a progressé d’environ 3 % par rapport à 2023.

Du côté du transport de passagers, Cathay Pacific et HK Express ont transporté ensemble plus de 30 % de passagers en plus par rapport à l’année précédente. Toutefois, avec l’ajout de nouvelles capacités sur le marché, le rendement passager (ou revenu moyen généré par kilomètre passager – RPK) a continué à se normaliser comme prévu. Cathay Pacific a enregistré une baisse de 12 % de son rendement, tandis que HK Express a connu une diminution encore plus marquée de 23 % en raison de la forte concurrence sur les liaisons régionales.

Cathay s’est engagée dans sa stratégie de double marque pour mieux répondre aux besoins de ses clients, avec Cathay Pacific en tant que compagnie aérienne régulière premium et HK Express en tant que compagnie aérienne low-cost. HK Express a rencontré des difficultés opérationnelles en 2024 qui ont affecté ses résultats, avec une moyenne de 5 Airbus A320neo immobilisés en raison des problèmes de moteurs Pratt & Whitney touchant l’ensemble du secteur.

Les résultats des entreprises associées, comptabilisés avec un décalage de 3 mois, se sont également améliorés, passant d’une perte de 1,6 milliard HKD en 2023 à un bénéfice de 288 millions HKD en 2024. Les entreprises associées du Groupe Cathay incluent principalement Air China Limited (« Air China ») et Air China Cargo Co. Ltd.

Outre le rachat par Cathay des 50 % restants, soit 9,8 milliards de dollars HK, des actions préférentielles du Gouvernement de la RAS de Hong Kong en juillet 2024, un total de près de 4 milliards de dollars HK a été versé au gouvernement sous forme de dividendes sur les actions préférentielles pendant leur période de détention et de rachat des bons de souscription d'actions en septembre 2024.

Début janvier 2025, Cathay a également racheté environ 68 % des obligations convertibles garanties d’un montant de 6,7 milliards HKD arrivant à échéance en 2026.

Les résultats annuels de Cathay lui ont permis d'annoncer le versement d'un deuxième acompte sur dividende aux actionnaires ordinaires, à hauteur de 49 cents par action. Avec le premier dividende intérimaire déjà versé, un total de 69 cents par action, soit 4,4 milliards de dollars HK, aura été versé en dividendes sur actions ordinaires au titre de l'année 2024.

Patrick Healy, Président du groupe Cathay, a déclaré : "Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir et restons fermement engagés à renforcer le hub aérien international de Hong Kong en augmentant nos capacités de transport passagers et fret, et en améliorant l’expérience de nos clients. Nos résultats financiers nous donnent la confiance nécessaire pour investir plus de 100 milliards HKD, en parallèle du lancement du système à 3 pistes. Nous avons déjà commencé à réceptionner plus de 100 nouveaux appareils de dernière génération, tout en introduisant de nouvelles cabines d’exception, notamment la Suite Aria et notre nouvelle Premium Economy, ainsi que de nouveaux salons phares et des innovations numériques.

Nous continuons également à étendre notre réseau international, avec déjà 11 nouvelles destinations annoncées pour 2025, et d’autres à venir. Cathay Pacific et HK Express proposeront des services passagers vers plus de 100 destinations à travers le monde d’ici la fin de l’année.

En tant que groupe aérien de référence à Hong Kong, nous avons à cœur de renforcer encore le statut de la ville en tant que hub aérien international de premier plan, connectant Hong Kong, la Chine Continentale et le reste du monde. Je tiens à remercier sincèrement notre personnel, nos clients, nos actionnaires et le Gouvernement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong pour leur soutien précieux envers Cathay."





