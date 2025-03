SalamAir pose ses ailes à Nairobi et élargit son horizon africain

Article publié le 31 mars 2025 par David Dagouret

SalamAir, la compagnie omanaise à petits prix, a marqué un tournant dans son développement en lançant un vol direct entre Mascate et Nairobi, au Kenya. Ce premier trajet, qui a pris son envol le 17 mars, ouvre une nouvelle page pour la low-cost dans l’est de l’Afrique, reliant désormais le Sultanat d’Oman à la vibrante capitale kenyane.

Depuis son hub à l’aéroport international de Mascate, SalamAir répond à un besoin grandissant de liaisons accessibles entre ces deux régions. L’arrivée à l’aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi a été saluée par une cérémonie réunissant des figures comme Mohamed Daghar, haut responsable du ministère kenyan des Transports, ainsi que les ambassadeurs des deux nations, signe de l’élan donné aux relations Oman-Kenya.

Avec deux vols hebdomadaires, cette nouvelle route veut booster les échanges commerciaux et culturels. À bord de ses Airbus A320 récents, SalamAir propose des tarifs attractifs pour séduire aussi bien les professionnels que les amateurs de voyage. Nairobi, avec son surnom de « ville verte au soleil », devient une porte ouverte sur l’Afrique de l’Est, ses opportunités d’affaires et ses trésors touristiques, des safaris aux vastes étendues sauvages.

Pour SalamAir, ce n’est qu’un premier pas en terre africaine. La compagnie voit plus loin et prévoit d’explorer d’autres destinations dans la région, renforçant ainsi son empreinte sur le continent. Ce projet s’inscrit dans la lignée de la Vision 2040 d’Oman, qui mise sur des ponts économiques et touristiques avec l’étranger. En reliant Mascate à Nairobi, SalamAir offre une option simple et économique, tout en tissant des liens plus étroits entre le Golfe et l’Afrique. Une belle promesse d’avenir pour les voyageurs des deux côtés.

