Twin Jet ouvre une nouvelle ligne entre Nice et Venise

La liaison sera opérée deux fois par semaine.

La compagnie aérienne Twin Jet poursuit son expansion en Europe et annonce l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Nice et Venise. Cette ligne vient compléter son réseau et renforcer la connectivité entre la Côte d’Azur et l’Italie du Nord.

La ligne sera opérée à raison de deux vols directs aller-retour par semaine, les lundis et vendredis.

Programme des vols Twin Jet entre Nice et Venise :

Le lundi, le vol partira de nice à 11:30 pour arriver à 12:50 à Venise. Le vol retour partira de Venise à 15:10 pour arriver à 16:30 à Nice.

Le vendredi, le vol partira de nice à 14:30 pour arriver à 15:50 à Venise. Le vol retour partira de Venise à 16:30 pour arriver à 17:50 à Nice.

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "L’ouverture de cette liaison entre Nice et Venise témoigne de notre engagement continu à développer notre réseau et à proposer des solutions de voyage adaptées aux attentes de nos passagers. Cette expansion s’inscrit pleinement dans notre stratégie de renforcement des connexions entre les principales villes européennes."





