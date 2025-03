United installe la technologie Starlink sur son premier avion régional

Article publié le 16 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie prévoit d'équiper plus de 40 avions régionaux chaque mois à partir de mai jusqu'à la fin de l'année 2025.

United a annoncé avoir installé Starlink sur son premier avion régional. La compagnie prévoit d'équiper plus de 40 avions régionaux chaque mois à partir de mai jusqu'à la fin de l'année 2025. Le temps moyen d'installation de Starlink est d'environ 8 heures, sans compter la désinstallation des équipements existants, les tests ou les modifications de l'avion, soit environ 10 fois plus rapide que l'installation d'équipements non Starlink.

Plus tôt cette année, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoit d'équiper l'ensemble de sa flotte régionale de deux cabines d'ici la fin de l'année. À terme, United ajoutera Starlink à l'ensemble de sa flotte.

United confirme également que les passagers à bord des avions régionaux équipés de Starlink pourront profiter de vitesses Wi-Fi allant jusqu'à 250 mégabits par seconde (Mbps), soit 50 fois plus rapides que les vitesses actuelles des avions régionaux.

L'accès à Starlink sera gratuit pour tous les membres MileagePlus® et inclura des expériences de divertissement en vol telles que des services de streaming, des achats, des jeux et bien plus encore. L'adhésion à MileagePlus est également gratuite. L’inscription peut se faire sur united.com/starlink.

Grant Milstead, vice-président de la technologie numérique chez United a déclaré : "Notre capacité à déployer ce service innovant avec une rapidité et une envergure sans précédent est le résultat direct des équipements avancés, de la technologie et de l’équipe d’experts de United. Starlink a été un partenaire formidable – notre esprit commun d’innovation et de collaboration nous permettra d’atteindre notre objectif de plus de 300 installations sur des avions régionaux avant la fin de l’année."