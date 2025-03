Vueling continue d'être leader en matière d'égalité de genre

Article publié le 7 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie renforce son engagement en faveur de l'égalité de genre en dépassant les moyennes de cadres supérieurs féminins en Espagne, en Europe et dans le monde, selon le rapport "Women in Business 2024".

Vueling, compagnie appartenant au groupe IAG, continue de progresser dans son engagement en faveur de l'égalité de genre en misant sur la promotion du talent féminin au sein du secteur de l'aviation.

Au cours des dernières années, la compagnie a obtenu d’importants progrès en matière de représentation féminine au sein de sa structure de direction. Un des éléments les plus remarqués est la composition de son Comité de Direction, où 5 de ses 9 membres sont des femmes, atteignant ainsi une représentation de 55,6 %. Ce pourcentage dépasse largement les moyennes de représentation féminine dans des postes de direction en Espagne (40 %), en Europe (35 %) et sur le plan mondial (33 %), selon le rapport " Women in Business 2024 " de Grant Thornton.

En 2024, au sein de Vueling, 40,3 % des postes de direction et de gestion sont occupés par des femmes, une croissance notable par rapport au 35 % enregistré en 2019. Cette progression reflète la ferme volonté de Vueling d'encourager l'égalité d'opportunités, la promotion du leadership féminin ainsi qu’un environnement de travail inclusif et divers, contribuant ainsi à la transformation de l'industrie aéronautique. D'autre part, les femmes employées au siège de la compagnie et dans les aéroports représentent 46,2 % du personnel.

La compagnie a également progressé dans l'incorporation de femmes pilotes, qui représentent 4,7 % en 2024, correspondant ainsi à la moyenne du secteur. Ainsi, Vueling encourage des initiatives comme le programme " STEAMing : donner des ailes au talent féminin ", avec la Fondation Princesa de Girona, dans le but de faire la promotion de l'intérêt et la participation des jeunes dans les disciplines STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Art et Mathématiques) dans l'aviation, avec une approche basée sur l'égalité de genre et la diversité dans le monde du travail.

En 2024, la représentation féminine parmi le Personnel de Bord a atteint 76,5 %, consolidant ainsi son leadership et sa contribution fondamentale dans ce secteur de l'aviation.

Sur le plan global, le personnel de la compagnie maintient un équilibre de genre, avec 51,5 % de femmes parmi ses plus de 4 800 employés, chiffre qui a connu une augmentation durant les dernières années, mettant ainsi en évidence l'engagement continu de la compagnie aérienne en faveur de l'égalité d'opportunités.

Fernando Cuadra, Directeur du Personnel de Vueling a déclaré : "À Vueling nous sommes convaincus que la diversité et l'égalité de genre viennent non seulement renforcer notre équipe, mais également enrichir la culture corporative et contribuer au succès de la compagnie. Nous continuons de travailler afin de renforcer la présence des femmes dans tous les secteurs de l'entreprise, y compris dans les positions de leadership et fonctions opérationnelles où elles sont traditionnellement moins représentées."