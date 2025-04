Atlantic Airways inaugure un nouveau centre d'entraînement pour pilotes d'hélicoptères

Article publié le 15 avril 2025 par David Dagouret

Le nouveau centre d’entraînement pour pilotes comprend le simulateur de vol complet Full Flight Simulator (FFS) AW139 Reality H de Thales

Thales et Atlantic Airways ont annoncé l'inauguration d'un nouveau centre de formation de pilotes aux îles Féroé. Ce nouveau centre comprend le simulateur de vol complet Full Flight Simulator (FFS) AW139 Reality H® Level D de Thales. Il inclut également un simulateur de treuil corrélé utilisant la nouvelle technologie de réalité mixte (RM), contribuant ainsi à des opérations en hélicoptère.

Le FFS, combiné avec la dernière technologie de réalité mixte pour le levage des équipages aériens, est un simulateur de mouvement complet

intégrant la technologie brevetée Hexaline™ de Thales, qui offre une expérience de formation réaliste et immersive en hélicoptère. Grâce à une formation basée sur des scénarios de vol et de mission, il permettra aux pilotes et opérateurs d'hélicoptères AW139 du monde entier de s'entraîner à des missions complexes en mer et sur terre, dans des conditions météorologiques difficiles, telles que celles rencontrées aux îles Féroé.

Les pilotes et les opérateurs d'équipages aériens pourront ainsi s'entraîner en toute sécurité dans des scénarios de missions à haut risque. ​

Conçu pour former les sauveteurs dans leur rôle d'opérateurs de treuil, le simulateur comprend un treuil physique avec une poignée de commande, permettant de soulever ou d'abaisser une charge simulée. Destiné à former les opérateurs travaillant à l'arrière de l'hélicoptère, ce modèle de treuil polyvalent peut varier en vitesse, tandis que la technologie de réalité mixte générée par le système ThalesView™ Image Generation fournit des indices visuels, permettant au treuilliste de se pencher librement à l'extérieur. La vue du treuilliste est synchronisée avec le mouvement du FFS, garantissant une expérience de formation cohérente et fluide, qui améliore la coordination entre les pilotes et les opérateurs de treuil. ​

Le centre d’entraînement Atlantic Airways Aviation Academy assurera une formation avancée avec ce simulateur, y compris la qualification de type initiale, la formation récurrente et les contrôles de maintien des compétences, tant pour les règles de vol à vue (VFR) que pour les règles de vol aux instruments (IFR). Ce simulateur permettra aux pilotes d'obtenir la certification nécessaire pour piloter l'AW139 sous approbation de l'EASA.

Benoit Broudy, vice-président Formation et Simulation, Thales a déclaré : "Nous sommes fiers qu'Atlantic Airways nous ait confié la réalisation du simulateur de vol Full Flight Simulator AW139 Reality H® Level D, doté du simulateur de treuil intégré, alimenté par la technologie de réalité mixte. Développés en collaboration étroite avec les experts en opérations aériennes de la compagnie, ces systèmes délivreront aux pilotes et aux membres d'équipage du monde entier une formation hautement immersive et réaliste, améliorant ainsi leur capacité à gérer les missions les plus complexes. Cette livraison réussie renforce la position de Thales en tant que fournisseur de premier plan de dispositifs de simulation et de formation pour hélicoptères, et réaffirme notre engagement sans faille en faveur d'un ciel plus sûr pour tous. » devices, reaffirming our unwavering commitment to safer skies for all."

Jóhanna á Bergi, PDG d'Atlantic Airways a déclaré : "Le simulateur FFS de Thales offre à nos pilotes une expérience en cockpit sans pareille, essentielle pour maîtriser les défis opérationnels auxquels ils pourraient être confrontés dans des scénarios réels. Nous avons eu confiance dès le départ dans le fait que notre partenariat avec Thales était la bonne décision. Leur expertise, leur professionnalisme et leur collaboration étroite avec notre équipe ont été déterminants pour concrétiser notre vision. Le simulateur AW139 et le simulateur de treuil intégré sont des piliers clés de notre nouveau centre d’entraînement et garantiront une formation de classe mondiale, pour toutes les missions, pour les pilotes et les équipages s’entraînant ici aux îles Féroé."





