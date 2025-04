ATR nomme une nouvelle directrice des opérations et achats

Article publié le 14 avril 2025 par David Dagouret

Marion Smeyers est nommée au poste de directrices des opérations et achat à compter du 1er mai prochain.

ATR a annoncé la nomination de Marion Smeyers au poste de Directrice des opérations et des achats , à compter du 1er mai 2025 . Elle succède à Eric Segura et rapportera directement à Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d'ATR.

Marion Smeyers dispose d'une expérience dans les opérations industrielles, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de différentes divisions d'Airbus. Avant de rejoindre ATR, elle était responsable des opérations de la chaîne d'assemblage final de l'A321 à Toulouse, dont elle a géré avec succès le lancement et la montée en cadence. Elle a également été assistante exécutive du PDG d'Airbus et dirigé les opérations de production de satellites chez Airbus Defence & Space au Royaume-Uni, en plus d'occuper différents postes à la production et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Marion Smeyers est diplômée de l'École centrale Paris depuis 2005.

