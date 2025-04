Article publié le 18 avril 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle filiale est entièrement tournée vers l’innovation numérique.

Dans un secteur aérien en pleine mutation, Cathay franchit une nouvelle étape. La compagnie hongkongaise vient de dévoiler la création de Cathay Technologies, une entité à part entière dédiée à la tech, au digital, et à l’innovation. Un signal fort envoyé par le groupe, qui confirme sa volonté d’accélérer sa transformation numérique… et de le faire en grande partie en interne.

L’annonce n’est pas vraiment une surprise : depuis plusieurs mois, Cathay affichait clairement ses ambitions dans le numérique, notamment via le recentrage de sa marque autour du nom unique "Cathay", symbole d’une nouvelle approche plus globale et plus connectée. Cette nouvelle filiale s’inscrit donc dans une continuité, mais avec une structure désormais taillée sur mesure.

400 spécialistes du digital travaillent déjà au sein de Cathay Technologies, depuis les bureaux du groupe à Hong Kong. Ingénieurs logiciels, data scientists, designers UX/UI, experts cybersécurité, chefs de projet agiles… Le casting est varié, et reflète bien l’ambition de Cathay : ne plus simplement consommer de la technologie, mais en devenir un acteur à part entière.

La mission de cette nouvelle filiale est large. Elle va travailler main dans la main avec toutes les branches du groupe : passagers, fret, logistique, catering… Pour développer des outils maison, améliorer l’expérience client, optimiser les opérations, ou encore déployer de la maintenance prédictive sur la flotte. Bref, faire du numérique un levier de performance autant qu’un atout différenciant pour les passagers.

Ce mouvement n’est pas isolé. D’autres grands noms du transport aérien ont aussi choisi ces dernières années de créer leur propre "tech hub" en interne, à l’image d’Air France avec sa Digital Factory ou Lufthansa avec son Innovation Hub. L’idée ? Gagner en agilité, réduire la dépendance aux prestataires externes, et surtout attirer les talents du digital qui cherchent aujourd’hui des environnements de travail plus créatifs, plus réactifs, parfois plus proches des codes de la start-up que du géant du transport.

Pour Cathay, cette nouvelle étape marque un tournant. La compagnie, qui a connu des années difficiles pendant la pandémie, semble décidée à écrire une nouvelle page – en combinant excellence opérationnelle, montée en gamme, et innovation. Cathay Technologies, avec son nom presque volontairement générique, donne le ton : la tech est devenue une composante à part entière de l’ADN du groupe.

Il faudra bien sûr du temps pour mesurer l’impact concret de cette nouvelle organisation. Mais une chose est sûre : dans l’aérien comme ailleurs, ceux qui sauront maîtriser leurs outils numériques auront une longueur d’avance.

Lawrence Fong, directeur général de la technologie et de la transformation digitale du groupe a déclaré : "On avait besoin d’un espace à part, capable d’innover à un rythme plus rapide et plus souple que ce que permettent les grandes structures traditionnelles. Cathay Technologies, c’est notre moteur numérique."





Sur le même sujet