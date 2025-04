Cathay renforce ses liaisons vers la Chine Continentale

Article publié le 7 avril 2025 par David Dagouret

Cathay élargit encore son offre avec près de 300 vols aller-retour par semaine vers 20 destinations en Chine Continentale.

Cet été, le groupe Cathay augmente ses fréquences vers la Chine Continentale avec un programme proposant près de 300 vols aller-retour par semaine pendant la haute saison, soit une hausse de 40 % par rapport à 2024. Grâce à cette expansion, qui inclut le lancement de vols directs entre Hong Kong et Urumqi par Cathay Pacific dès le 28 avril, le groupe Cathay, avec HK Express, renforce la connectivité entre Hong Kong, la Chine Continentale et le reste du monde.

En se concentrant sur les régions de Pékin-Tianjin-Hebei et du Delta du Fleuve Yangtze, Cathay continue d'augmenter sa capacité de vol et de proposer des horaires optimisés pour assurer des liaisons fréquentes et pratiques à destination de Pékin et Shanghai tout au long de la journée. Parallèlement, le Groupe a également augmenté la fréquence de ses vols vers d'autres villes clés de la Chine Continentale afin de répondre à l'importante demande de voyages d'agrément et d'affaires.

Pékin : Augmentation à sept vols aller-retour quotidiens vers l'Aéroport International de Beijing Capital, ainsi qu'un vol quotidien vers l'Aéroport International de Beijing Daxing exploité par HK Express, pour un total de 56 vols aller-retour par semaine vers les deux principaux aéroports internationaux de Pékin.

Shanghai : Augmentation de huit vols aller-retour quotidiens vers l'Aéroport International de Shanghai Pudong, ainsi que 11 vols aller-retour par semaine vers l'Aéroport International de Shanghai Hongqiao. Au total, Cathay Pacific assurera 67 vols aller-retour par semaine entre Hong Kong et Shanghai.

Zhengzhou, Ningbo, Haikou, Chongqing : Chaque liaison passe de quatre vols aller-retour par semaine à des vols quotidiens. HK Express proposera également des vols quotidiens à destination de Ningbo cet été, ce qui augmentera considérablement la fréquence des vols entre Hong Kong et ces destinations très prisées.

D'autres itinéraires : Les vols vers Hangzhou passent à quatre vols aller-retour par jour, les vols vers Nanjing passent à deux vols par jour, les vols vers Wenzhou passent à 10 vols par semaine, et les vols vers Wuhan passent à 12 vols par semaine.

En parallèle de cette connectivité entre Hong Kong et la Chine Continentale, le groupe Cathay étend également son réseau mondial afin de consolider le statut de Hong Kong en tant que hub mondial aérien. Cette année, le groupe ajoute 13 nouvelles destinations à son réseau, dont Hyderabad, Dallas, Urumqi, Rome, Munich et Bruxelles pour Cathay Pacific, ainsi que Sendai, Nha Trang, Ishigaki, Komatsu, Cheongju, Daegu et Miyako (Shimojishima) pour HK Express, avec d'autres annonces à venir.

D'ici 2025, le groupe desservira plus de 100 destinations, offrant ainsi aux voyageurs une expérience de vol fluide et sans encombre vers des destinations à travers le monde entier.

