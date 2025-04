Corsair annonce son programme été 2025

Article publié le 16 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie française renforce son engagement envers les principales destinations de la compagnie : les Caraïbes, l’océan Indien et l'Afrique.

Corsair renforce son programme vers les destinations ultra-marines avec jusqu’à 13 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre et 12 vols vers Fort-de-France. Dans l’océan Indien, la compagnie assure jusqu’à 12 vols hebdomadaires vers La Réunion et jusqu’à 4 vers Mayotte, tout en maintenant 2 vols par semaine vers Antananarivo. Entre juin et septembre, seules 2 liaisons via La Réunion étaient historiquement assurées à destination de l’île Maurice. Cet été, la compagnie Corsair introduit un nouveau vol direct garantissant une liaison toute l’année (soit 3 vols au total dont 1 direct). Au départ de Lyon et Marseille, Corsair propose 2 vols par semaine vers La Réunion, avec des connexions possibles vers Mayotte et Maurice. Enfin, la compagnie poursuit le développement de son réseau africain avec 9 vols vers Abidjan et jusqu’à 5 vols par semaine vers Cotonou et 6 vols vers Bamako.

