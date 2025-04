Diamond Aircraft boucle une grosse livraison de DA42 à CAE

Article publié le 10 avril 2025 par David Dagouret

Un contrat six nouveaux DA40 a également été signé.

Diamond Aircraft Industries vient de mettre un point final à la livraison d’une flotte imposante de DA42 Twin Star à CAE, le spécialiste mondial de la formation des pilotes. Dans la foulée, le constructeur a aussi paraphé un contrat pour fournir six DA40 NG supplémentaires, preuve d’une entente qui tient la route entre les deux partenaires.

Les DA42, ces bimoteurs qui ont fait leurs preuves en termes de fiabilité et de sobriété, vont rejoindre les centres de formation de CAE un peu partout dans le monde. Avec leurs moteurs Austro Engine AE300 au carburant jet et leur cockpit bardé du Garmin G1000 NXi, ils sont taillés pour l’apprentissage du pilotage multi-moteur, alliant économie et facilité d’utilisation. Cette livraison vient consolider une relation de longue date avec CAE, qui voit en Diamond un allié capable de répondre aux attentes des écoles de pilotage modernes.

En parallèle, le nouveau contrat pour six DA40 NG ajoute une corde à l’arc de cette collaboration. Ces monomoteurs, prisés pour leur souplesse et leurs coûts d’entretien raisonnables, sont aussi équipés de moteurs Austro et d’une avionique dernier cri. Ils vont renforcer les rangs de CAE pour former les pilotes débutants, un créneau où la demande reste forte.

Pour CAE, ces nouveaux arrivants s’inscrivent dans une logique de renouvellement de son matériel, tout en gardant un œil sur les dépenses. Les DA42 et DA40 NG, solides et bien pensés, permettent de proposer une formation au top, alors que le monde manque cruellement de pilotes formés.

Ces annonces tombent à pic avec le coup d’envoi du 31e salon AERO à Friedrichshafen, et elles montrent que Diamond Aircraft a le vent en poupe dans le domaine de l’aviation générale et de la formation. À une époque où le secteur lorgne vers des solutions plus vertes, le constructeur autrichien garde son cap, porté par des alliances solides et des avions qui répondent aux enjeux du moment.

Sur le même sujet