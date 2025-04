easyJet annonce deux nouvelles lignes depuis Bordeaux

Article publié le 15 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie orange lancera, en octobre prochain, deux nouvelles liaisons depuis Bordeaux vers Budapest et Prague.

easyJet a annoncé le lancement de deux nouvelles lignes depuis l'aéroport de Bordeaux. Dès octobre prochain, la compagnie orange, lancera une liaison vers Budapest et une vers Prague.

La ligne entre Bordeaux et Budapest sera lancée le 26 octobre 2025 et sera opérée 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche.

La liaison entre Bordeaux et Prague sera, quant à elle, lancée le 27 octobre 2025 et opérée également 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d'easyJet pour la France a déclaré : "Nous sommes très fiers d'annoncer l'ouverture de deux nouvelles liaisons internationales depuis Bordeaux vers Budapest et Prague, portant à 40 le nombre de destinations desservies par easyJet dans cet aéroport en 2025. Ces destinations, à l'est de l'Europe, promettent de faire vivre aux Bordelais des expériences inoubliables, sur les berges du Danube, à Budapest, ou le long de la Vltava, à Prague. En tant que première compagnie régionale en France hors Paris, nous poursuivons nos efforts pour offrir le meilleur réseau au départ de Bordeaux, à des prix toujours plus compétitifs."





