Euroairlines signe un accord d’interligne avec Azores Airlines

Article publié le 16 avril 2025 par David Dagouret

Grâce à cette association, la compagnie portugaise aura accès aux lignes détenues par Euroairlines.

Azores Airlines, entreprise du Groupe SATA, a signé un accord d’émission de billets interligne avec la compagnie espagnole Euroairlines. Grâce à cette association, Azores Airlines pourra accéder à l’écosystème des agences de voyages, OTAs, agrégateurs et consolidateurs dans plus de 60 pays via la plaque IATA Q4-291 détenue par Euroairlines.

La compagnie portugaise exploite une flotte comprenant des avions Airbus A320ceo, A320neo, Airbus A321neo et Airbus A321LR, dotés de sièges en classe affaires et en classe économique.

Antonio López-Lázaro, PDG du Groupe Euroairlines a déclaré : "Azores Airlines s’est imposée comme une compagnie aérienne de référence dans la région de l’Atlantique Nord et Euroairlines lui fournira des canaux de distribution supplémentaires pour renforcer encore cette position."

Sandro Raposo, directeur des opérations du Groupe SATA a déclaré : "cette alliance renforcée avec Euroairlines optimisera les capacités de distribution d’Azores Airlines en nous permettant d’accéder à des marchés et des clients jusqu’alors inaccessibles. Nous prévoyons que cette meilleure visibilité de l’offre de notre compagnie aérienne, qui inclut des vols directs depuis les principales villes européennes vers les Açores et des connexions confortables vers l’Amérique du Nord, stimulera une croissance accrue du nombre de passagers."

