Helvetic Airways fait décoller le plus grand avion jamais vu à London City

Article publié le 10 avril 2025 par David Dagouret

Helvetic Airways, compagnie régionale suisse, a marqué l’histoire de l’aviation en opérant le premier vol commercial d’un Embraer E195-E2 à destination de l’aéroport de London City (LCY).

Helvetic Airways, compagnie régionale suisse, a marqué l’histoire de l’aviation en opérant le premier vol commercial d’un Embraer E195-E2 à destination de l’aéroport de London City (LCY), devenant ainsi le plus gros avion à desservir régulièrement cet aéroport situé au cœur de la capitale britannique. Ce vol, effectué pour le compte de Swiss International Air Lines dans le cadre d’un contrat de location avec équipage (wet-lease), a relié Zurich à Londres, décollant à 11h30 et atterrissant peu après midi.

Avec une longueur de 41,5 mètres et une capacité de 134 sièges, l’E195-E2 dépasse en taille tous les appareils ayant opéré à London City jusqu’à présent, surpassant même l’Airbus A318 utilisé par British Airways sur ses liaisons transatlantiques jusqu’en 2020. Cet avion se distingue également par sa faible consommation de carburant par siège, la plus basse parmi les appareils en service à LCY, et par une empreinte sonore réduite de 63 % par rapport aux générations précédentes, selon Embraer.

Tobias Pogorevc, PDG de Helvetic Airways, n’a pas caché sa fierté lors des célébrations à Londres : « L’approche raide de London City impose des exigences élevées aux avions et aux équipages, qui doivent être spécialement formés. Nous disposons des deux, et c’est un honneur d’être la première compagnie à introduire l’E195-E2 ici, après avoir déjà lancé l’E190-E2 en 2021. Cela fait de nous la seule compagnie au monde à poser trois modèles différents d’Embraer à LCY, offrant une flexibilité unique à nos partenaires. »

Alison FitzGerald, PDG de London City Airport, a salué cette avancée : « Accueillir le premier vol commercial de l’E195-E2 illustre notre engagement à collaborer avec les compagnies aériennes et les constructeurs pour intégrer des avions plus propres et plus silencieux. Cet appareil ouvre la voie à de nouvelles destinations pour nos passagers, tout en nous permettant de croître sans augmenter le nombre de vols. »

Ce jalon s’inscrit dans une relation étroite entre London City et Embraer, qui équipe 75 % des vols de l’aéroport. Marie-Louise Philippe, vice-présidente des ventes et du marketing pour l’Europe chez Embraer Commercial Aviation, a souligné les atouts de l’E195-E2 : "Avec 30 % d’émissions de CO2 en moins par siège et une efficacité énergétique remarquable, c’est l’avion le plus grand, le plus performant et le plus durable certifié pour LCY. " Elle a également évoqué le système de décollage automatique E2TS, en cours de certification, qui portera la portée de l’appareil à 4 000 km depuis London City, contre 3 200 km actuellement, rendant accessibles des destinations comme Istanbul, Athènes ou Le Caire.

Cette arrivée intervient alors que London City cherche à attirer des avions encore plus grands, comme l’A320neo, avec une demande déposée en janvier 2025 auprès de l’autorité britannique de l’aviation civile pour adapter les procédures d’approche. Pour l’heure, l’E195-E2 de Helvetic Airways redéfinit les limites de cet aéroport urbain, alliant capacité accrue et respect des contraintes environnementales strictes de la ville.

Sur le même sujet