ITA Airways intégrera le réseau Star Alliance

Article publié le 20 avril 2025 par David Dagouret

Le transporteur national de l'Italie devrait rejoindre le réseau Star Alliance au début de l'année 2026

Le conseil de direction du réseau Star Alliance a officiellement approuvé le lancement du processus d'intégration d'ITA Airways au sein de son réseau. Cette décision, qui fait suite à l'entrée plus tôt cette année du transporteur italien dans les rangs de Lufthansa Group, ouvre la voie à son arrivée très attendue dans la plus grande alliance de transporteurs aériens au monde. Le processus d'intégration va désormais avancer à plein régime.

ITA Airways ajoutera 360 vols quotidiens à l'horaire du réseau Star Alliance, renforçant ainsi l'empreinte de ce dernier dans la région européenne. La croissance la plus importante viendra des principales villes italiennes, en particulier Rome et Milan, qui sont actuellement desservies collectivement par 16 membres du réseau Star Alliance.

Tirant parti de son ancienneté au sein de l'alliance, Lufthansa Group accompagnera ITA Airways tout au long de son parcours d'intégration au réseau Star Alliance.

Une fois l'intégration terminée, le réseau Star Alliance comptera 26 transporteurs membres, offrant plus de 18 000 vols quotidiens reliant 192 pays.

Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance a déclaré : "ITA Airways devrait officiellement rejoindre le réseau Star Alliance en tant que membre à part entière au début de l'année 2026. La décision de notre conseil de direction souligne la grande confiance que nos membres accordent à la société aérienne. L'ajout d'ITA Airways ouvre grand la porte à l'Italie et renforce notre réseau mondial, offrant des voyages sans tracas et en continuité à un plus grand nombre de voyageurs partout dans le monde."

Joerg Eberhart, chef de la direction et directeur général d'ITA Airways a déclaré : "Nous sommes ravis d'apporter l'excellence du savoir-faire italien et de rejoindre le réseau Star Alliance, améliorant ainsi sa portée mondiale. Il s'agit d'une étape importante dans la croissance d'ITA Airways, et nous sommes impatients de faire bénéficier nos clients des futurs privilèges du plus grand réseau mondial de transporteurs."





