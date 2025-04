La Fondation Airbus et la Fondation Solar Impulse s’associent pour booster l’action climatique

Article publié le 10 avril 2025 par David Dagouret

La Fondation Airbus et la Fondation Solar Impulse ont scellé un partenariat de trois ans pour donner un coup d’accélérateur aux efforts mondiaux en faveur de la durabilité. Cette collaboration mise sur l’innovation pour repérer et pousser des projets qui s’inspirent de la nature afin de répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux.

La Fondation Airbus, bras solidaire du constructeur aéronautique, met sur la table ses outils technologiques de pointe : des données satellites pour scruter la Terre depuis l’espace et des hélicoptères pour des repérages aériens rapides. Ces ressources viendront appuyer des initiatives concrètes, que ce soit pour protéger les écosystèmes en danger, sécuriser l’accès à l’eau ou mieux gérer les catastrophes naturelles. De son côté, la Fondation Solar Impulse, portée par l’aventurier suisse Bertrand Piccard, apporte son savoir-faire pour dénicher et promouvoir des solutions durables, ainsi qu’un réseau solide d’acteurs tournés vers les technologies vertes.

Les deux fondations ont lancé un appel à projets pour dénicher des initiatives capables d’exploiter ces outils aérospatiaux au profit de solutions naturelles. Les heureux élus décrocheront un coup de pouce de 10 000 euros et un accompagnement technique pour faire décoller leurs ambitions. Ce projet s’inscrit dans la volonté de la Fondation Airbus de travailler main dans la main avec des partenaires stratégiques pour innover en matière d’écologie, tout en capitalisant sur les atouts technologiques d’Airbus.

À l’heure où l’aéronautique cherche à allier efficacité et respect de l’environnement, cette alliance montre une voie possible, où technologie et nature s’entraident pour affronter les défis du siècle.

Bertrand Piccard, à l’origine de cette fondation, ne cache pas son enthousiasme : "En mêlant la technologie aérospatiale à des idées puisées dans la nature, on peut passer de l’innovation à des résultats tangibles. Ce partenariat prouve que des outils comme les satellites peuvent aider à réparer les écosystèmes, soutenir l’économie locale et rendre les communautés plus résistantes face au climat."

Julie Kitcher, qui pilote le développement durable chez Airbus et préside sa fondation, complète : "Avec nos technologies, on voit la planète sous un angle unique, impossible à capter depuis le sol. On veut mettre ces moyens – satellites, hélicoptères – au service des innovateurs et des chercheurs pour bâtir des réponses aux défis d’aujourd’hui. Avec le flair de Solar Impulse pour les projets climatiques, on ouvre la porte à des idées qui peuvent vraiment changer la donne. "





