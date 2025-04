Malaysia Aviation Group commande des moteurs CFM LEAP

Article publié le 3 avril 2025 par David Dagouret

Ces moteurs sont destinés à équiper les Boeing 737 Max supplémentaires achetés par la compagnie malaisienne.

Malaysia Aviation Group (MAG) et CFM International (CFM) ont annoncé, fin mars, une commande de 60 moteurs CFM LEAP-1B, ainsi que des moteurs de rechange, destinés à propulser la nouvelle flotte de 30 Boeing 737 Max de la compagnie malaisienne.

Cet accord fait suite à une cérémonie de signature tenue, le 21 mars dernier,entre MAG, Boeing et CFM, en présence de l’invité d’honneur, Son Excellence M. Dato'Seri Anwar Bin Ibrahim, Premier Ministre de Malaisie.

MAG, maison mère de Malaysia Airlines et d'autres compagnies régionales et cargo, exploite actuellement 11 Boeing 737 MAX 8 équipés de moteurs CFM LEAP-1B, avec 14 autres appareils en commande. Le groupe opère également une flotte de 47 Boeing 737 Next-Generation propulsés par des CFM56-7B. L’histoire de la collaboration entre MAG et CFM débute dans les années 1990, avec l’entrée en service des Boeing 737 Classic équipés de moteurs CFM56-3.

Izham Ismail, Directeur Général du groupe MAG a déclaré : "MAG entretient un partenariat de longue date avec CFM. Aujourd’hui, nous sommes fiers de renforcer cette relation basée sur la confiance et une vision commune d’un sur le futur de l’aviation en Malaisie. Les moteurs CFM LEAP-1B offrent une fiabilité et une efficacité énergétique accrues ainsi qu’un fonctionnement silencieux, garantissant ainsi à nos passagers une expérience de vol optimale."

Gaël Méheust, Président-Directeur Général de CFM International a déclaré : "Cet accord renforce un partenariat de plus de trente ans et accompagne la croissance de la flotte LEAP de MAG. Nous nous engageons à fournir à MAG la fiabilité et le support opérationnel de premier plan qu’ils attendent de CFM."





