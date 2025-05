Avion Express cible le Mexique pour dynamiser son développement en Amérique latine

Article publié le 19 mai 2025 par David Dagouret

Avion Express, leader mondial dans le secteur ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) à fuselage étroit et membre du groupe Avia Solutions, s’engage dans un projet d’envergure au Mexique.

Avion Express, compagnie spécialisée dans le secteur ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) à fuselage étroit et membre du groupe Avia Solutions, s’engage dans un projet d’envergure au Mexique.

La compagnie a révélé son intention d’obtenir un certificat de transporteur aérien (AOC) dans ce pays, une initiative stratégique pour asseoir sa présence sur les marchés en pleine croissance d’Amérique latine. Pour mener à bien ce projet, Avion Express a commencé à recruter un PDG qui dirigera sa nouvelle filiale mexicaine, actuellement en cours de création.

Le transport aérien domestique est un pilier essentiel pour relier les différentes régions du pays. En 2024, plus de 830 000 vols ont été enregistrés, couvrant 596 paires de villes, d’après la Latin American & Caribbean Air Transport Association (ALTA).

Le modèle ACMI, qui combine la mise à disposition d’avions, d’équipages, de maintenance et d’assurances, permet aux compagnies aériennes de s’adapter aux fluctuations saisonnières et aux défis opérationnels. Avec une flotte de 55 Airbus A320, Avion Express collabore déjà avec des partenaires comme Eurowings, Flybondi, Transavia, Wizz Air et Tunisair.

Darius Kajokas, PDG d’Avion Express a déclaré : "En tant que spécialiste de l’ACMI, notre objectif est d’accompagner les compagnies aériennes en leur apportant des solutions flexibles pour répondre aux variations de la demande et aux besoins saisonniers. Avec une présence bien établie en Europe et un AOC récemment obtenu au Brésil, nous identifions un fort potentiel au Mexique, où nos services peuvent répondre à des besoins concrets."

Sur le même sujet