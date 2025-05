Emirates et flydubai ont transporté 5 millions de passagers en 2024

Article publié le 15 mai 2025 par David Dagouret

Le nombre de passagers a augmenté de près 36 % par rapport à l’année précédente.

Emirates et flydubai ont annoncé avoir transporté plus de 5 millions de passagers ont voyagé sur leur réseau commun au cours des 12 derniers mois, soit une progression considérable de 36 % par rapport à l’année précédente.



Depuis 2017, plus de 22 millions de voyageurs ont été transportés par l'accord de ces deux compagnies qui repose sur la complémentarité des deux réseaux, les services et un programme de fidélité commun, Emirates Skywards.



De 29 destinations à ses débuts, le réseau commun d’Emirates et flydubai s’est étendu à 240 destinations dans plus de 100 pays. En moyenne, 295 vols en partage de code sont proposés chaque jour. Plus de 330 vols hebdomadaires sont opérés par flydubai décollent du Terminal 3 et Emirates a accès à 132 destinations de flydubai et flydubai a accès à plus de 142 destinations d'Emirates.

