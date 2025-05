Emirates renforce sa liaison vers Hangzhou

Article publié le 21 mai 2025 par David Dagouret

Dès le 30 juillet prochain, la liaison Dubaï - Hangzhou sera quotidienne.

Emirates annonce l’ouverture d’une liaison quotidienne sans escale entre Dubaï et Hangzhou à compter du 30 juillet, faisant de la ville sa cinquième porte d’entrée sur le territoire chinois continental, après Pékin, Guangzhou, Shanghai et Shenzhen.

Ce nouveau service sera opéré en Boeing 777-300ER tri-classe. Le vol EK310 quittera Dubaï à 9h40 pour atterrir à Hangzhou à 22h00. Le vol retour, EK311, décollera de Hangzhou à 00h10 pour une arrivée à Dubaï à 04h55.

Adnan Kazim, vice-président exécutif et directeur commercial d’Emirates, a déclaré : "L’ouverture de cette nouvelle liaison entre Dubaï et Hangzhou constitue une étape stratégique majeure dans le développement de nos opérations en Chine continentale et plus largement en Asie Orientale. Véritable carrefour mondial de l’innovation, du commerce électronique et de l’industrie manufacturière de pointe, Hangzhou offrira de nouvelles perspectives pour nos passagers et nos opérations cargo, tout en renforçant les échanges économiques et technologiques entre le Moyen-Orient et la Chine. L’ajout d’une cinquième destination sur notre réseau chinois améliorera significativement la connectivité des voyageurs et facilitera l’accès des entreprises aux principaux marchés d’Asie Orientale. Cette expansion s’inscrit dans notre stratégie de croissance mondiale et positionne Emirates comme la compagnie de référence pour relier les grands corridors économiques chinois au reste du monde. Nous remercions chaleureusement les autorités locales pour leur soutien précieux dans le cadre de cette ouverture stratégique et nous nous réjouissons de collaborer étroitement en faveur d’une connectivité mondiale renforcée."





