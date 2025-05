Icelandair : résultats avril 2025

Article publié le 23 mai 2025 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 381 passagers pour le mois d'avril 2025.

En avril 2025, Icelandair a transporté 381 000 passagers, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période l'année dernière. Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté plus de 1,2 million de passagers. Au cours du mois, 29 % des passagers se rendaient en Islande, 19 % étaient en provenance d'Islande, 47 % voyageaient sur des vols internationaux en transit et 5 % sur des vols domestiques en Islande.

La capacité, mesurée en sièges-kilomètres disponibles, a augmenté de 25 % par rapport à avril de l'année dernière et le trafic de passagers, mesuré en passagers-kilomètres payants, a augmenté de 25 % également. Le taux de remplissage s'est établi à 81 % et la ponctualité à 91 %, soit une augmentation de 3,0 points de pourcentage par rapport à la performance déjà solide d'avril 2024.

Les heures de vol nolisées vendues ont augmenté de 82 %. Le fret mesuré en tonnes-kilomètres de fret a augmenté de 12 % par rapport à avril de l'année dernière. Les émissions de CO2 par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont diminué de 3 %.

Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair : "Avril a été un nouveau mois positif pour Icelandair, avec une augmentation de 25 % du trafic passagers par rapport à la même période l'année dernière. Cette croissance a été stimulée par une augmentation de 25 % de la capacité en raison du démarrage plus précoce de la deuxième banque de connexion à Keflavik, qui fait partie de notre stratégie visant à croître en dehors de la haute saison, d’équilibrer la saisonnalité et de mieux utiliser notre infrastructure tout au long de l'année. Le calendrier des vacances de Pâques a également contribué à une forte demande sur notre réseau de routes internationales. Nous avons notamment constaté une augmentation de 37 % du nombre de passagers en provenance d'Islande, ce qui renforce notre rôle de compagnie aérienne préférée des voyageurs islandais. En outre, le nombre de passagers sur le marché à destination de l'Islande a augmenté de 30 %, tandis que le nombre de passagers en transit a augmenté de 21 %. Cette croissance a été réalisée à des rendements stables d'une année sur l'autre, ce qui a entraîné une forte génération de revenus pour le mois. L'exploitation de notre réseau de lignes a été solide en avril, comme en témoigne l'impressionnante ponctualité au cours du mois. Ce qui est pour nous une belle réussite sachant qu’il s’agissait du mois d’avril le plus chargé pour la compagnie en matière de planning, cumulé au pic de la période de Pâques. Cette performance est le reflet clair du dévouement de toute notre équipe Icelandair et de notre attention continue à l'efficacité opérationnelle."





